Northvolts hemliga siffror – skräckläsning

Dagens Industri blottlägger delar av Northvolts Q3-rapport, som är hemligstämplad och egentligen bara avsedd för exempelvis investerare och finansiärer.

Den visar att Skellefteårfabriken endast levererar knappt 5 promille av företagets battericeller per år. Produktionstakten är alltså usel.

“Leveranserna av battericeller minskar under det tredje kvartalet till 13 MWh från ett snitt på 33,5 MWh per kvartal under det första halvåret”, skriver tidningen.

Försäljningen faller med 13 procent i årstakt till 221 miljoner kronor under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande tid i fjol.

Northvolts bakslag staplas på rad

Det kan även jämföras med en produktionsökning på 78 procent i årstakt under årets sex första månader.

Northvolts kostnader har dessutom ökat med 172 procent till 3 miljarder kronor i Q3 i år.

Under det aktuella kvartalet, som Di kikat på, nära på tredubblar Northvolt förlusten till drygt 5 miljarder kronor, jämfört med en förlust på 1,8 miljarder kronor under samma period förra året.

“För årets nio första månader ökar förlusten från 1,3 miljarder kronor till nära 11 miljarder kronor. Bolagets räntekostnader ökar med 1,6 miljarder kronor”, framgår det i artikeln.

Tidningen berättar också att den låga produktionen av battericeller försenat Tratonägda lastbilsjätten Scanias produktion av batterielektriska lastbilar.

Scania är delägare i Northvolt, som uppges brottas med fortsatta problem i Q4 och där riskkapitalisten Harald Mix är grundare.

