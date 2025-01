Norsk olja och gas slår rekord – klimatoron ökar

Börs & Finans

Experter: Både dollar och guld kan stiga i år

Börsen kan falla med en svagare arbetsmarknad i USA, det öppnar för en samtidig uppgång för den amerikanska dollarn och guldet, enligt bedömare. Under fjolåret handlades guld på de högsta nivåerna på 14 år, enligt Kitco.com, och just nu ligger guldpriset stabilt på höga 2 600 dollar per uns. Den amerikanska dollarn handlas samtidigt på …