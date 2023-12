Proppen ur – över 470 miljarder upp i rök

Peking har lagt fram ett utkast till nya riktlinjer för att få bukt med överdrivet online-spelande.

Nyheten slog ner som en bomb och fick teknik- och speljätten Tencents aktie att falla pladask i Hongkong med 12,4 procent, rapporterar CNBC.

Enorma omkring 43,5 miljarder dollar, drygt 472 miljarder kronor, av börsvärdet har utraderats med blixtens hastighet.

Tencent är inte den enda Hongkong-noterade aktien som slaktats i dag. NetEase-aktien har rasat med 24,6 procent och Bilibili-aktien med mindre smärtsamma 9,7 procent, enligt den amerikanska nyhetskanalen.

Fruktlöst försök att dämpa marknadsoron

Vigo Zhang, vice vd för Tencent Games, försöker lugna marknaden och säger till CNBC att de aviserade åtgärderna från Kinas beslutsfattare i grunden inte förändrar affärsmodellen och verksamheten för online-spel.

Brian Tycangco, analytiker på Stansberry Research, framhåller dock att de nya kinesiska reglerna av den internetbaserade spelindustrin “är det sista marknaden hoppades på att få höra”.

Kinas tekniksektor har tidigare straffats med regulatoriska åtstramningar från Peking, och även andra restriktioner har införts för att styra upp online-spelandet.

“I augusti föreslog Cyberspace Administration of China regler för att begränsa skärmtiden för personer under 18 år till högst två timmar per dag”, konstaterar CNBC.