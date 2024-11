Många vill spara mer när ISK-skatten sänks

Ökat sparintresse bland barnfamiljer när ISK-skatten sänks

“Det här är en grupp där man kanske startar sitt allra första sparande under nästa år. Och det var ju ett av regeringens syften med reformen; att få fler att börja spara, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Frida Bratt, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.

Även bland familjer med småbarn leder skattesänkningen till ökad sparvilja visar undersökningen.

“Bland småbarnsfamiljerna uppger nästan 60 procent att den lägre skatten gör att de vill spara mer under 2025. Många småbarnsfamiljer har haft det tufft under ett antal år, och har kanske behövt ta av sparbuffertar. Nu uppmuntras man via skattesänkningen att fylla på dem igen”, kommenterar Frida Bratt.

Små skillnader mellan olika inkomster

Nordnets undersökningen visar också att att andelen som uppger att deras sparvilja ökar efter skattesänkningen är lika stor oavsett om man bor i storstad eller på landsbygd.

Inte heller inkomst verkar spela särskilt stor roll vilket överraskar Frida Bratt;

“Vi kan se vissa skillnader i sparvilja beroende på inkomst, men dessa skillnader är faktiskt förvånansvärt små. Över en tredjedel av alla med en inkomst under 300 000 kronor per år uppger att skattesänkningen påverkar deras vilja att spara mer, jämfört med 44 procent för de med en lön över 700 000 kronor per år”, säger hon och lägger till;

“Möjligheterna att spara skiljer sig givetvis, men var och en kan nog se värdet av att sätta av lite varje månad till en buffert.”

