Världsekonomin får vänta på "makrochocken" från Trump

Det export-beroende Tyskland är en stor motståndare till skärpa handelsrestriktioner och oroar sig för utspelen som ifrågasätter Nato och USA:s åtaganden gentemot dess allierade.

Inrikespolitiskt så skakar också Tyskland, förbundskansler Olaf Scholtz sparkade på torsdagen sin finansminister Christian Lindner, ledaren för det liberala partiet FDP. Med detta spricker koalitionen och regeringen saknar majoritet i Förbundsdagen. Nyval hotar och en förtroendeomröstning för regeringen kommer att ske den 5 januari (se separat text).

Moritz Schularick, president för Kiel Institute for the World Economy, beskriver en andra presidentperiod för Trump som “det svåraste ekonomiska ögonblicket” i Tysklands efterkrigshistoria i en artikel hos Financial Times.

De stora konsekvenserna för världsekonomin av Trumps återkomst är dock inte omedelbara, eller enkla att förutspå hur de kommer att spela ut sig. Om Trump genomför sina planer om högre tullar – där han talat om 20 procent tull för exportörer utanför Kina, och 60 procent för Kina – öppnar det också dörren för motåtgärder och en ond spiral som kan slå hårt mot hela världshandeln.

“Fortfarande oförutsägbar och oberäknerlig”

Mycket handlar dock om att vänta och se.

“Trump är fortfarande oförutsägbar och oberäknelig. Vi kan därför inte riktigt bedöma vilka av hans ofta storslagna och inte alltid konsekventa kampanjlöften han faktiskt kommer att genomföra”, säger Holger Schmieding, ekonom på Berenberg Bank.

Kina är förstås också oroade, även om analytiker på Citigroup hävdar att hotet på 60 procent tullar från Kina känns mer som ett “förhandlingstrick” än en verklig risk. FT lyfter också fram Irland som ett land där är oron stark – landet är europeisk bas för många stora amerikanska teknik- och läkemedelsbolag.

Men det kommer att dröja många månader innan detaljerna i Trumps handelspolitik kommer att bli tydlig. Han tillträder först i januari, och även om det skulle finnas förberedda detaljerade planer tar det tid innan den nya regeringen hinner genomföra dem.

ANNONS

“Påverkan på resten av världen domineras av hur den eventuella tullregimen kommer att se ut”, säger Innes McFee at Oxford Economics till Financial Times.