Japansk ståljätte köper amerikansk konkurrent

Affären gick igenom på fredagen sedan den amerikanska ståljättens aktieägare accepterat budet på 14,9 miljarder dollar, motsvarande runt 162 miljarder kronor.

Nippon Steel köper konkurrent

Enligt US Steel var 98 procent av rösterna för affären som innebär att Nippon Steel kommer betala 55 dollar per aktie i den tidigare amerikanska konkurrenten, berättar Reuters.

Politiskt motstånd

Affären har dock skapat ett hel del politiskt motstånd de senaste månaderna, där president Joe Biden till exempel har uppgett att stålbolaget bör vara amerikanskt även framöver.

Även fackföreningen United Steelworkers (USW) kritiserar försäljningen av ståljätten.

“Vi är inte förvånade över aktieägarna som väljer att tjäna pengar och sälja ut det ikoniska amerikanska företagets anställda och pensionärer”, uppger USW i ett uttalande.

Som ett resultat gick US Steel-aktien ner med över två procent på fredagen, och hamnade på drygt 41 dollar, vilket är långt under de 55 dollar per aktie som Nippon Steel alltså köpte bolaget för.

Synas av myndigheterna

Nippon Steel har uppgett att det inte kommer ske några nedskärningar i USA som följd av köpet, men amerikanska tillsynsmyndigheter synar nu affären genom bland annat en antitrustutredning. Det är fortfarande inte klart om affären kommer säkra regulatoriskt godkännande.

