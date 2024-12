Trump vill stoppa stora stålaffären: "Totalt emot"

“Jag är totalt emot att det en gång så stora och mäktiga U.S. Steel ska köpas av ett utländskt företag, i detta fall Nippon Steel från Japan”, skriver Donald Trump på sin sociala medier-plattform Truth Social på måndagen.

Stålaffären stor politisk fråga

Problemen med stålaffären har blivit en stor politisk fråga på båda sidor av Stilla havet. I Japan ifrågasätter man varför japanska investeringar i USA ska stoppas av en allierad som Japan varit lojal med den amerikanska ordningen kring fria marknader och företagsförvärv.

I USA var det en viktig fråga under valkampanjen, där presidentkandidaterna tävlade om att vara mest emot. För Trump handlar det om “America first”, och även Joe Biden har varit emot affären i solidaritet med fackförbund som vill rädda amerikanska jobb.

Japan vädjar

Japans premiärminister Shigeru Ishiba skickade i förra veckan ett brev till USA:s nuvarande president för att vädja om att affären ska godkännas medan tid ännu finns.

“Japan står som den största investeraren i USA, med sina investeringar som visar en stadig uppåtgående trend. Att fortsätta denna uppåtgående trend av japanska investeringar i USA gynnar båda våra länder, vilket visar styrkan hos den japanska-amerikanska alliansen för världen”.

“Under ert presidentskap har denna allians nått en aldrig tidigare skådad styrka. Vi ber respektfullt att den amerikanska regeringen godkänner det planerade förvärvet av Nippon Steel för att inte kasta en skugga över de prestationer ni har samlat på er under de senaste fyra åren”, ska Ishiba ha skrivit i brevet enligt Reuters.

Biden ska ha lämnat över ärendet till Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), en hemlighetsfull regeringspanel som granskar utländska investeringar för nationella säkerhetsrisker. De ska lämna sin rapport till presidenten för beslut redan under december – före Donald Trump ska tillträda.

