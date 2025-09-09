Låsning mellan Sydkorea och USA – bråkar om miljarder

Liksom resten av världen har Sydkorea ingått nya handelsavtal med USA gällande tullar. Avtalet innebar att USA belagt Sydkorea med 15 procent i tullar, vilket är relativt litet jämfört med många andra tullsatser USA belagt andra länder med, skriver BBC.

Som en del av avtalet ingick även en gemensam investeringsfond där Sydkorea åtog sig att investera närmare 350 miljarder dollar i USA.

Den satsningen är nu ifrågasatt.

Kanske inte blir några byggda skepp alls

Kim Yong-beom, chef för nationell politik vid Sydkoreas presidentkontor, sa under ett forum på tisdagen att Seoul har sagt till amerikanska tjänstemän att man inte kan acceptera samma villkor som Japans investeringslöfte på 550 miljarder dollar som slutfördes förra veckan, skriver Bloomberg.

USA:s finansminister Scott Bessent är orolig för att tullarna kan förklaras olagliga. (Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT)

Detta menar han beror på skillnaden i storlek mellan de två ekonomierna och de potentiella konsekvenserna på valutamarknaden.

Inom avtalet skulle den amerikanska varvsindustrin återupplivas, något som Seoul betecknat som ”Make American Shipbuilding Great Again”. Men nu riskerar det att rinna ut i sanden.

ANNONS

Läs även:

Adopterad valde att flytta tillbaka till Sydkorea. News55

”Utan ett avtal kommer det att bli svårt för MASGA-projektet att ens komma igång”, säger Kim Yong-beom.