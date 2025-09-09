USA och Sydkorea har kommit fram till vilka tullsatser som ska gälla länderna emellan. Men en konflikt har uppstått om den massiva investeringsfond länderna beslutat om tillsammans.
Låsning mellan Sydkorea och USA – bråkar om miljarder
Mest läst i kategorin
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”
En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder. ”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel. EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen …
Efter Northvoltkonkursen: Nya ägaren tar in gamla chefer
Amerikanska Lyten som tagit över i princip hela konkursade batterijätten Northvolt har utsett en ny ledning. I stora drag ser den ut som den tidigare. “Meet the new boss, same as the old boss” sjöng The Who 1971. Det kunde också har varit beskrivningen av den nya ledningen i Northvolt. Ny Sverige-vd för bolaget blir …
Svenska kulturkanon: Riksbanken, Kamprad och skatt på omdebatterad lista
Regeringen och kulturminister Parisa Lilijestrand presenterade på tisdagen den omdebatterade statliga kulturkanon. Ekonomi hade en helt egen kategori. Totalt tio viktiga händelser från Sveriges ekonomiska historia fick plats. Läs även: 17 procents potential: Verkstadsaktien ny favorit hos Swedbank – Dagens PS Samtliga tio märkeshändelser i svensk ekonomi enligt kulturkanon: Dagens PS listar alla utvalda händelser …
Striden om skogen: Ska Sverige betala för att låta träden stå kvar?
En ny strid har blossat upp i Sverige. Förslaget om att betala skogsägare för att skjuta upp avverkningen splittrar politiker, branschföreträdare och markägare. Bakgrunden är EU:s klimatmål, där unionen senast 2030 måste ta bort 310 miljoner ton koldioxid ur atmosfären. Som det land med störst skogsareal i EU får Sverige en tung roll i att …
Här är branschen som avslöjar hur ekonomin egentligen mår
En dämpad efterfrågan på wellpapp kan vara en stark indikator på att den amerikanska handeln kommer att backa om ett tag. Många vill ta tempen på den amerikanska ekonomin just nu. Ett flertal analytiker väntar med spänning på detaljhandelssiffror som släpps nu på fredag för att veta hur de amerikanska konsumenterna mår. Men det finns …
Liksom resten av världen har Sydkorea ingått nya handelsavtal med USA gällande tullar. Avtalet innebar att USA belagt Sydkorea med 15 procent i tullar, vilket är relativt litet jämfört med många andra tullsatser USA belagt andra länder med, skriver BBC.
Som en del av avtalet ingick även en gemensam investeringsfond där Sydkorea åtog sig att investera närmare 350 miljarder dollar i USA.
Den satsningen är nu ifrågasatt.
Här är landet som triplar sin AI-budget
Sydkorea vill ha mer AI i hela samhället. Därför storsatsar man nu på tekniken och föreslår att man ska avsätta tre gånger så mycket pengar som tidigare till AI.
Kanske inte blir några byggda skepp alls
Kim Yong-beom, chef för nationell politik vid Sydkoreas presidentkontor, sa under ett forum på tisdagen att Seoul har sagt till amerikanska tjänstemän att man inte kan acceptera samma villkor som Japans investeringslöfte på 550 miljarder dollar som slutfördes förra veckan, skriver Bloomberg.
Detta menar han beror på skillnaden i storlek mellan de två ekonomierna och de potentiella konsekvenserna på valutamarknaden.
Inom avtalet skulle den amerikanska varvsindustrin återupplivas, något som Seoul betecknat som ”Make American Shipbuilding Great Again”. Men nu riskerar det att rinna ut i sanden.
Läs även:
Adopterad valde att flytta tillbaka till Sydkorea. News55
”Utan ett avtal kommer det att bli svårt för MASGA-projektet att ens komma igång”, säger Kim Yong-beom.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Inget avtal om biltullar ännu med Sydkorea
Kim säger även att USA hade presenterat Sydkorea för ett utkast liknande det som Japan accepterade. Men Kim hävdar att Seoul inte kan gå med på dessa villkor.
”Omständigheterna kring Sydkorea och Japan är fundamentalt olika”, sa han och pekade på Japans valutaswapavtal och yenens roll som reservvaluta.
USA:s förhandlingsvapen gentemot Sydkorea just nu är att Trump ännu inte tagit ett exekutivt beslut om biltullar riktade mot Sydkorea. Det är inte ett obetydligt vapen då bilexporten stod för 27 procent av den koreanska försäljningen till landet förra året, enligt The Korean Economic Daily.
Sydkoreanska biltillverkare levererade 1,43 miljoner fordon till USA år 2024, mer än hälften av deras totala export på 2,78 miljoner.
Trots det menar Kim Yong-beom är en hotad bilindustri kanske inte värt avtalet.
Läs även:
Blytungt för Samsung – stor förlorare i chipkriget. Dagens PS
“Bilindustrin är viktig, och det är också viktigt att minska tullskillnaderna, men en siffra på 350 miljarder dollar skulle kunna innebära en alltför stor chock för hela vår ekonomi att vi inte kan rusa bara för att säkra en tullsänkning inom bilsektorn”, säger han.
USA:s tullar är hotade
Samtidigt som Sydkorea oroar sig för tullar är det kanske ett problem som kommer minska i framtiden.
Just nu utreds frågan om ett flertal av Trumps tullar är att betrakta som olagliga. Flera domstolar har kommit fram till att så är fallet men nu är frågan uppe på bordet hos Högsta domstolen.
Missa inte:
Finansministerns känga: “Dimon har aldrig haft rätt”. Realtid
Skulle det även där beslutas att tullarna är olagliga väntar stora återbetalningar.
“Vi skulle behöva ge återbetalningar för ungefär hälften av tullarna, vilket skulle vara fruktansvärt för statskassan”, sa USA:s finansminister Scott Bessent till NBC News.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Senaste nytt
Israelisk bomb skakar Qatar
Explosioner rapporterades i Doha på tisdagen. Enligt Newsweek säger Israel att attacken var riktad mot Hamasledare. Attacken genomfördes samtidigt som förhandlingar om vapenvila pågick i staden, enligt uppgifter i flera medier. Missa inte: Trump rasar mot EU: “Orättvist och diskriminerande” Dagens PS Israel bekräftar attacken Vittnen i i Qatars huvudstad Doha hörde flera explosioner under …
Låsning mellan Sydkorea och USA – bråkar om miljarder
USA och Sydkorea har kommit fram till vilka tullsatser som ska gälla länderna emellan. Men en konflikt har uppstått om den massiva investeringsfond länderna beslutat om tillsammans. Liksom resten av världen har Sydkorea ingått nya handelsavtal med USA gällande tullar. Avtalet innebar att USA belagt Sydkorea med 15 procent i tullar, vilket är relativt litet …
"Priserna tar inte fart" – ändå tror var tredje köpare på lyft
Priserna står still – men köparnas tro gör det inte. Hemnets senaste mätning visar att fler nu väntar sig en prisuppgång. Efter en vår och sommar med prisförväntningar som hoppat upp och ner pekar septembermätningen från Hemnet på en förändring bland spekulanterna. Tron på stigande priser ökar bland köparna, samtidigt som marknaden fortfarande beskrivs som …
Så ska Stim säkra intäkterna när AI tar mark i musikvärlden
För första gången någonsin ingår en musikrättsorganisation ett rättighetsavtal med ett AI-bolag. Med en ny modell ska Stim säkra intäkter för låtskrivare som hotas av den nya teknologin. Svenska Stim har ingått ett avtal med ett AI-bolag om ett nytt ramverk för licensiering av musik till AI-tjänster, det framgår av ett pressmeddelande. Det nya svenska …
Uppblåst EU-projekt - luftskepp kartlägger svenska skogar
Det kan vara historiens mest uppblåsta EU-projekt. Ett tolv meter långt luftskepp ska kartlägga skogarna utanför Sundsvall. Ett tolv meter långt luftskepp har just gjort sin jungfrufärd över skogarna i Sundsvall, skriver Skogsaktuellt. Farkosten är en del i ett EU-projekt som ska samla in information om enskilda träd ”för att effektivisera värdekedjan hela vägen från …