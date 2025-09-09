Dagens PS
Låsning mellan Sydkorea och USA – bråkar om miljarder

Presidenterna Donald Trump och Lee Jae Myung möttes i augusti vid Vita huset. (Foto: Evan Vucci / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

USA och Sydkorea har kommit fram till vilka tullsatser som ska gälla länderna emellan. Men en konflikt har uppstått om den massiva investeringsfond länderna beslutat om tillsammans.

Liksom resten av världen har Sydkorea ingått nya handelsavtal med USA gällande tullar. Avtalet innebar att USA belagt Sydkorea med 15 procent i tullar, vilket är relativt litet jämfört med många andra tullsatser USA belagt andra länder med, skriver BBC.

Som en del av avtalet ingick även en gemensam investeringsfond där Sydkorea åtog sig att investera närmare 350 miljarder dollar i USA.

Den satsningen är nu ifrågasatt.

Kim Yong-beom, chef för nationell politik vid Sydkoreas presidentkontor, sa under ett forum på tisdagen att Seoul har sagt till amerikanska tjänstemän att man inte kan acceptera samma villkor som Japans investeringslöfte på 550 miljarder dollar som slutfördes förra veckan, skriver Bloomberg.

USA:s finansminister Scott Bessent är orolig för att tullarna kan förklaras olagliga. (Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT)

Detta menar han beror på skillnaden i storlek mellan de två ekonomierna och de potentiella konsekvenserna på valutamarknaden.

Inom avtalet skulle den amerikanska varvsindustrin återupplivas, något som Seoul betecknat som ”Make American Shipbuilding Great Again”. Men nu riskerar det att rinna ut i sanden.

”Utan ett avtal kommer det att bli svårt för MASGA-projektet att ens komma igång”, säger Kim Yong-beom.

Inget avtal om biltullar ännu med Sydkorea

Kim säger även att USA hade presenterat Sydkorea för ett utkast liknande det som Japan accepterade. Men Kim hävdar att Seoul inte kan gå med på dessa villkor.

”Omständigheterna kring Sydkorea och Japan är fundamentalt olika”, sa han och pekade på Japans valutaswapavtal och yenens roll som reservvaluta.

USA:s förhandlingsvapen gentemot Sydkorea just nu är att Trump ännu inte tagit ett exekutivt beslut om biltullar riktade mot Sydkorea. Det är inte ett obetydligt vapen då bilexporten stod för 27 procent av den koreanska försäljningen till landet förra året, enligt The Korean Economic Daily.

Sydkoreanska biltillverkare levererade 1,43 miljoner fordon till USA år 2024, mer än hälften av deras totala export på 2,78 miljoner.

Trots det menar Kim Yong-beom är en hotad bilindustri kanske inte värt avtalet.

“Bilindustrin är viktig, och det är också viktigt att minska tullskillnaderna, men en siffra på 350 miljarder dollar skulle kunna innebära en alltför stor chock för hela vår ekonomi att vi inte kan rusa bara för att säkra en tullsänkning inom bilsektorn”, säger han.

USA:s tullar är hotade

Samtidigt som Sydkorea oroar sig för tullar är det kanske ett problem som kommer minska i framtiden.

Just nu utreds frågan om ett flertal av Trumps tullar är att betrakta som olagliga. Flera domstolar har kommit fram till att så är fallet men nu är frågan uppe på bordet hos Högsta domstolen.

Skulle det även där beslutas att tullarna är olagliga väntar stora återbetalningar.

“Vi skulle behöva ge återbetalningar för ungefär hälften av tullarna, vilket skulle vara fruktansvärt för statskassan”, sa USA:s finansminister Scott Bessent till NBC News.

Johan Colliander
