Här går det bra för H&M

Ser möjligheter

”Fokus på internationalisering av e-handeln fortsatte under 2023 då vi lanserade en lokaliserad hemsida i Belgien. Vidare fortsatte vi att utveckla både vår ordinarie säljtjänst samt lanserade Sellpys lojalitetsprogram Sellpy first. Slutligen skapade vi fortsatta förutsättning till tillväxt under 2023 och framåt genom tillträde av ett nytt lager i Rosersberg”, rapporterar Sellpy och vd Michael Arnör.

”Positiv utveckling”

Någon vinst blir det visserligen inte. I stället ökar förlusten från förra bokslutets minus 13 miljoner kronor till minus 50 miljoner.

Det ska dock ordna sig längs vägen, tror företagsledningen.

”Bolaget ser en positiv utveckling i framtiden där marknaden för begagnade varor förväntas fortsätta öka. En osäkerhetsfaktor är utvecklingen av den globala ekonomin där bolaget bedömer att påverkan från en negativ utveckling är begränsad eller gynnar efterfrågan på att sälja och köpa second hand”, skriver Sellpy.

