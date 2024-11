Råvaror

Oljepriserna punkterade – oro för efterfrågan

Priserna på råolja går tillbaka igen. Efter en veckas stiltje för oljepriserna har priserna börjat falla på förväntningar om svag efterfrågan. På måndagsmorgonen faller oljepriserna tillbaka igen. Nordsjöoljan handlas för drygt 73 dollar per fat och WTI-oljan är under 70 dollar. Under valveckan tog oljepriserna det lugnt. Investerarna har inte bestämt sig för om Trump …