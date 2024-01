G20-drag kan gynna ekonomisk brottslighet

Det här skriver Financial Times och uppger att G20:s satsningar på att göra de digitala betalningssystemen både billigare och snabbare vid internationella transaktioner till år 2027 gör samma system mer sårbara för exempelvis penningtvätt.

“Ett viktigt institutionellt misslyckande på G20-nivå är bristen på ansvar bland beslutsfattare för betalningsreformer när det gäller att överväga bedrägeribekämpning och säkerhet mot ekonomisk brottslighet”, säger Nick Maxwell, chef för brittiska Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS) som under söndagen publicerade en rapport om problemen, uppger tidningen.

Forskare: Snabbare flöden ökar riskerna

Den snabbare betalningsprocessen i de digitala systemen, som G20 eftersträvar, riskerar att öppna för mer ekonomisk brottslig men också hindra verkställandet av sanktionerna mot Ryssland för invasionskriget av Ukraina, enligt rapporten där offentliga och privata sektorn uppmanas att öka samarbetet för att förebygga ekonomisk brottslighet i den gränsöverskridande betalningsinfrastrukturen samt att utnyttja nationell information för att upptäcka nätverk som sysslar med penningtvätt.

G20-initiativet stöds av Världsbanken, IMF och ett 40-tal centralbanker.

Financial Stability Board (FSB), ett internationellt organ som övervakar och ger rekommendationer om det globala finansiella systemet, har tagit fram en färdplan för att förbättra och göra internationella betalningar mer transparenta, heter det.

Men riskerna är uppenbara med det nya finansiella systemet som det är utformat, anser flera experter.

“Ju snabbare pengarna rör sig, desto mindre tid har människor på sig att reagera. Hastigheten behöver inte äventyra säkerheten, men det kan den göra om du inte bäddar in säkerheten i systemet”, varnar exempelvis Chris Lewis, forskningschef på Synectics, en programvarugrupp för bedrägeribekämpning, i FT.