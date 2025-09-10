Ny Blackstone-fond ska locka rika européer

I ett uttalande på onsdagen från Blackstone, som Bloomberg hänvisar till, framgår det att det är en infrastrukturfond som ska attrahera främst rika investerare i Europa men även vissa förmögna kunder globalt.

Fonden, BXINFRA, uppges investera i allt från fiberkablar till vägtullar och energiprojekt.

Det är Blackstones första produkt som erbjuds genom ramverket för europeiska långsiktiga investeringsfonder, som ofta benämns Eltifs.

Så fungerar Blackstone-fonden

”Eltif-fonder är ett regulatoriskt omslag för så kallade evergreen-fonder som inte har någon fast löptid och syftar till att göra privata marknadsfonder mer tillgängliga för icke-professionella investerare. Evergreen-fonder gör det möjligt för kunder att regelbundet ta ut eller bidra med nytt kapital – ett brytande mot traditionella slutna strukturer som vanligtvis binder pengar i sju till tolv år”, skriver nyhetsbyrån.

Enligt Rashmi Madan, chef för EMEA på Blackstone Private Wealth, är fonden inriktad mot småinvesterare som kan dra nytta av både ”inkomst- och värdeökningspotential genom långsiktiga investeringar”.

EU:s regeländringar gynnar fonden

EU uppges ha gett Eltif-fonder ett lyft genom en rad regeländringar, däribland slopandet av minimiinvesteringskravet på 10 000 euro, eller 11 729 dollar, och gjort det möjligt för fondförvaltare att ha fler typer av tillgångar.

När Blackstone i början av året lanserade BXINFRA-fonden i USA inbringade den över 1 miljard dollar från välbeställda, berättar Bloomberg med hänvisning till den anmälan som gjordes i januari.

Den nya infrastrukturfonden till rika har en årsavgift på 1,25 procent. Den tar 12,5 procent av den totala avkastningen när fondens årliga vinst nått 5 procent.

I slutet av Q2 förvaltade Blackstone, enligt artikeln, 280 miljarder dollar åt privata, rika kunder vilket var cirka en fjärdedel av kapitalförvaltarbjässens tillgångar på 1,2 biljoner dollar.

