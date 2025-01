Eolus Vind säljer batteriprojekt i USA

Trots sanktioner: AstraZeneca har betalat hundratals miljoner till Ryssland

AstraZeneca har betalat 621 miljoner kronor till ryska läkare under 2022 och 2023, enligt The Times. Den brittisk-svenska läkemedelsjätten AstraZeneca (börskurs AstraZeneca) har betalat ryska läkare 45 miljoner pund (621 miljoner kronor) sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina i februari 2022, rapporterar The Times. Bolaget gjorde betalningar på cirka 24,4 miljoner pund 2022 och 20,6 …