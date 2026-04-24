Electrolux rasar 23 procent på börsen – tar in 9 miljarder av ägarna

Ska minska skuldbördan

Inför kvartalsrapporten meddelade bolaget tillsammans med huvudägaren Investor att aktieägarna skjuter till 9 miljarder kronor. Syftet är att minska skuldbördan och stärka balansräkningen. En stor del av kapitalet ska användas till omstruktureringskostnader i samband med omfattande effektiviseringsprogram, där flera tusen anställda väntas få lämna.

Rapporten för första kvartalet visar samtidigt på fortsatt pressad lönsamhet. Den justerade vinsten landade på 198 miljoner kronor. I Nordamerika gjorde bolaget en förlust på nära 1 miljard kronor, vilket tynger helhetsbilden.

Omsättningen sjönk 3 miljarder

Som en del av strategin meddelade Electrolux även ett nytt partnerskap med kinesiska Midea Group i Nordamerika.

Omsättningen sjönk till 29,5 miljarder kronor, ned från 32,5 miljarder kronor samma period i fjol.

Stockholmsbörsen i stort går också nedåt, för femte dagen i rad. Breda index OMXSPI faller 0,75 procent och storbolagsindex OMXS30 0,6 procent vid 9.20-tiden.

Det går dock inte dåligt för alla – Volvo AB lyfter 2,2 procent på sin kvartalsrapport, och Telia stiger 2,8 procent på sin.

Läs mer: Volvochefen om resultatet: ”Ett styrkebesked”



