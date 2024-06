Elbrist i Taiwan kan bli bromskloss för AI-jättar

Tillverkning av microchip är energikrävande och Taiwans regering kämpar för att möta öns växande energibehov, rapporterar CNBC. Landet är kraftigt beroende av energiimport av bland annat kol och olja, en situation som medfört tre stora strömavbrott under de senaste sju åren.

Så sent som i april drabbades landet av ett flertal mindre strömavbrott under tre dagar och under 2022 rapporterades 303 strömavbrott, där ett större avbrott drabbade fem miljoner hushåll.

Beroende av import

Mer än 97 procent av landets energi importeras från utlandet. Det här tunga beroende på andra länder innebär att Taiwan är väldigt sårbart när det kommer till störningar i leveranskedjan.

Samtidigt beror många av avbrotten på ett åldrande elnät och en dysfunktionell elmarknad som driver på en ökad efterfrågan. I Taiwan betalar man i dag mindre för el än vad man gjorde för 20 år sen, vilket i förlängningen leder till stora förluster för landets statliga energibolag.

Betydande konsekvenser för användare av halvledare

I Taiwan står industrin för över 55 procent av landets elkonsumtion. Bland dessa finns landets industri för halvledare, som är väldigt beroende av en stabil elförsörjning. Skulle det fortsätta strula så kommer tillverkningen att bli lidande.

Det kommer i sin tur att få globala konsekvenser. Elavbrott leder till sänkt produktion, vilket leder till ökade priset på halvledare och microchip. Den Taiwanesiske chipjätten TSMC står för en betydande del av världens tillverkning. De har en viktig roll i den stundande AI-utvecklingen och har kunder som Apple och Nvidia.

