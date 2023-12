Ekonomer: Fed gör marknaden besviken

Ekonomerna spår i enkäten att den amerikanska centralbanken Federal Reserve håller kvar räntorna på den högsta nivån på 22 år fram till åtminstone juli, berättar tidningen.

Bedömningen är att Fed beslutar om färre lättnader och förblir mer hökaktig i sin penningpolitik än vad finansmarknaden prisat in.

Nästan två tredjedelar av ekonomerna som deltagit i FT:s undersökning tror att Fed börjar sänka sin referensränta först under tredje kvartalet 2024.

Så tror ekonomerna jämfört med Wall Street

Tre fjärdedelar av ekonomerna spår att styrräntan sänks med endast en halv procentenhet eller mindre än så under nästa år.

På Wall Street tror flera handlare på terminsmarknaden att Fed börjar sänka den viktiga räntan redan i mars och att räntesänkningarna fortsätter till slutet av året till en räntenivå på 4 procent, vilket är mer än en hel procentenhet lägre än vad styrräntan är i dag.

FT:s enkät, där ekonomerna ger uttryck för en mer negativ syn på räntan än investerarna, genomfördes i samarbete med Kent A Clark Center for Global Markets vid University of Chicago Booth School of Business mellan 1 och 4 december.

