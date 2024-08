Einride ber om mer pengar: "Behöver ert stöd"

Ellastbilsutmanaren Einride har tagit in nytt riskkapital och får ett tillskott på 270 miljoner kronor samtidigt som det flaggas för att ännu mer kapital behövs framöver, enligt Dagens industri. Pengarna kommer från ”en grupp om 20 investerare” som inte namnges i dokumenten som skickats in till Bolagsverket, skriver Di.

Einride gick back 1,3 miljarder

Företaget gick i fjol back 1,3 miljarder kronor samtidigt som omsättningen låg strax över 185 miljoner kronor. I bolagets planer ligger att omsättningen ska komma upp i en miljard kronor på rullande helårsbasis någon gång under 2025, och strax därefter också nå ett plus-minus-resultat, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

Från starten 2016 var planen “bara” att utveckla en egen eldriven och självkörande lastbil, men affären har förändrats och handlar nu om att tillgodose företag med digitala, elektriska och autonoma transportlösningar. Lastbilar köps in från bland annat BYD, Daimler och Scania, enligt Di.

Bolaget vill inte kommentera att de tar in nya pengar.

”Registreringen är en del i en pågående kapitalanskaffning. Det är inget vi vill kommentera mer än så i nuläget, men återkommer gärna med mer information längre fram”, skriver Malena Heed, kommunikationschef på Einride, i ett sms till Dagens industri.

Behöver pengar – snabbt

Däremot rapporterar Breakit om att Einrides vd och medgrundare Robert Falck ber ägarna om mer pengar och det fort, de behövs för att lösa den kortsiktiga finansieringen.

“Vi behöver ert stöd”, skriver Robert Falck i ett mejl till ägarna som Breakit tagit del av.

I en separat text i Di berättar Erik Arnetz, vd och grundare av SV Ventures som mäklar försäljningar av aktier i Einride, att han ser ett fortsatt säljtryck i bolagets aktie.

”Ser man på rörelseförlusten under 2023 i förhållande till pengarna man tagit in under våren signalerar detta ett fortsatt starkt kapitalbehov. Detta gör ingenting för att minska säljtrycket i aktien”, säger Erik Arnetz till Di.

