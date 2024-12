Din vanliga betalapp används för penningtvätt och terrorism: Döms

Vill du ge dig ut på vägarna utan att planera varje litet stopp?Tack vare BMW:s innovationer är livet med elbil smidigt även under längre resor. I tjänsten, på utflykt eller bilsemester med familjen. Oavsett tillfälle kräver resorna ofta lite schemaläggning för att flyta på så bra som möjligt. Men tack vare flexibla laddningsalternativ och innovativ …

Börsnoteras i USA

Klarna har lämnat in en konfidentiell ansökan om börsnotering i USA tidigare under hösten. Den amerikanska finansinspektionen har tagit emot ansökan och antalet aktier som ingår i noteringen är obestämd i dagsläget, precis som priset per aktie.

VD Sebastian Siemiatkowski

Dagens PS har tidigare skrivit om att betalapp-VD:n Sebastian Siemiatkowski i somras flaggade för en potentiell notering under 2025 med orden att “det låter rimligt”, och att man troligen skulle noteras i USA. Men det var inte färdigt och man utredde flera europeiska alternativ. Stockholmsbörsen såg gärna att noteringen skedde i Sverige, skrev Dagens PS då.

Hur går det för Flat Capital?

Flat Capital, som är Sebastian Siemiatkowskis riskkapitalbolag med täta band till Klarna, verkar klara nyheterna väl. På torsdagen föll Flat Capital på Stockholmsbörsens morgonhandel med endast 1,31 procent.

I år har Flat Capital rest sig 28,7 procent i skrivande stund, vilket är en bra bit över Stockholmsbörsens snitt.

