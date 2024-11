Uppgifter: Shein planerar gigantisk börsnotering i London 2025

Tidningen hänvisar till källuppgifter. Siffrorna om en värdering på 50 miljoner pund, motsvarande nära 700 miljarder kronor, baseras på den senaste värderingen av Singapore-baserade Shein som gjordes i april i år.

Bolagets omsättning var under 2023 1,55 miljarder pund med en vinst på 18,7 miljoner pund. Enligt The Times uppgifter planeras en börsnotering i London under det första kvartalet 2025, och investmentbankerna Goldman Sachs, JP Morgan och Morgan Stanley ska arbeta med e-handelsbolaget kring IPO:n.

Grundaren ska ha träffat brittiska investerare

Sheins grundare Chris Xu, som sällan syns i offentligheten, och Donald Tang, bolagets exekutiva ordförande, ska ha börjat träffa brittiska investerare för att testa deras aptit inför börsnoteringen. Ett prospekt inför IPO:n ska också cirkulera bland investerare, men har inte offentliggjorts, enligt The Times.

Shein ville till en början lista sig i USA, men fick veta att ansökan inte skulle godkännas om den inte gjordes offentlig för granskning, vilket e-handelsbolaget inte ska ha varit så sugna på. Därför tittar de nu istället på London.

Hot mot H&M och Zara

Bolaget har kommit att bli ett stort hot mot västerländska konkurrenter som H&M och Zara, tack vare ultrabilliga priser som lockar mängder av kunder till onlinebutiken världen över.

Noteringen skulle bli en av de största på Londonbörsen på decennier. Men planerna har också skapat oro kring bolaget ESG-arbete, särskilt kring leveranskedjorna och hur bolaget undviker att betala skatter i Storbritannien. Den kinesiska regeringens utländska noteringsregler ska också vara en faktor som försenat processen, enligt tidningen.

