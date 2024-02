Economist: Börsfesten kan snart vara över

Från Wall Street, till Europa och Japan.

Överallt slår börserna nya rekord, och det är framför allt i USA som Wall Street har lett framgångarna med AI-jättar som Nvidia – som i slutet av förra veckan såg sin värdering nå 2 biljoner dollar, vilket slås av enbart Apple och Microsoft.

Många aktieägare i USA

Börsfesten är i full sving, där ett bra beskrivande exempel är att 100 dollar som investerades 1 januari 2010 i S&P 500 nu är uppe i 600 dollar, inkluderat inflationen. Amerikanska aktier har utklassat andra länders, där 60 procent av amerikanerna nu är aktieägare, vilket är den största siffran sedan 1980-talet.

Samtliga frågar sig nu hur länge indexen kommer fortsätta att leverera, trots en pandemi och svidande ekonomiska tider, med två krig, i backspegeln.

Höga räntor

Vindarna har dock vänt, och medvinden på räntemarknaden har förbytts till en motvind. Gratis pengar är ett minne blott, och räntorna är dubbelt så höga nu som för fem år sedan, och det finns inga tecken på att de kommer landa på låga nivåer igen.

Skatter på väg upp

Likadant ser det ut för skatter – där The Economist har undersökt de globala bolagsskatterna i 142 länder och kommit fram till att de under 2022 och 2023 steg för första gången på årtionden. För ett land som Storbritannien innebär det en skatteökning för bolagen från 19 procent till 25 procent under förra året.

Höga räntor och skatter kan få bolagen att tänja på sina värderingar, där de kräver runt nio procents tillväxt om året för att behålla sina nuvarande positioner. Sådan tillväxt har bara skett två gånger i USA sedan efterkrigstiden.

Feds Michael Smolyansky beskriver den kommande perioden som “slutet på en era” och han målar upp en bild med “betydligt lägre vinsttillväxt och aktieavkastning i framtiden”.

