"Black Swan"-författaren: Investerare kan ignorera Mellanöstern

Rådet kommer i en intervju med CNBC som författaren Nassim Nicholas Taleb gjort i samband med nyheterna om att Irans president Ebrahim Raisi dött i en helikopterkrasch, som Dagens PS rapporterat om.

Ingen reaktion på marknaden

Marknaden reagerade knappt alls på kraschen, vilket förvånade många.

“Jag skulle säga till investerare att i princip ignorera vad som händer i Mellanöstern och som individ att oroa sig”, säger författaren till CNBC.

“Kopplingen mellan marknaderna och dessa händelser är helt oförutsägbar, till och med mer oförutsägbar än händelserna i sig.”

Förutspå inte det osannolika

Författaren och professorn är vetenskaplig rådgivare på Universa Investments och jobbar aktivt mot marknaden. Men Nassim Nicholas Taleb är mest känd för boken “Black Swan: The Impact of the Highly Improbable”, där han varnar för att försöka förutspå det osannolika – men samtidigt ta höjd för att osannolika saker kommer att inträffa.

Han förespråkar en strategi för investeringar som skyddar mot ovanliga händelser som exempelvis finanskrisen 2008-09.

Den libanesisk-amerikanska författaren må avråda investerare från att bry sig om Mellanöstern, men han är djupt berörd på ett personligt plan och han vill se en “lösning” på den svåra situationen som flammat upp på nytt efter Hamas attack på Israel den 7 oktober i fjol.

“Folk tror att det här började i oktober. När du har en situation som är olöst är det som att sätta bedövningsmedel på det. Du måste lösa situationen. Du kan inte vänta tills det försvinner.”

