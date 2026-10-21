Betalar för börstips – medlemmarna går back

Men upplägget kan bli dyrt för medlemmarna.

Följarna köper efter kursrusningen

I en amerikansk akademisk studie med titeln Speculation by Subscription har ekonomerna T. Clifton Green, Russell Jame, Patrick Oliphant och Brian Roseman analyserat 20 793 investeringssignaler från 15 betalda klubbar.

Resultatet visar att köparefterfrågan på derivat ökar kraftigt efter att en signal publicerats. Priset kan stiga redan 30–45 sekunder senare. Den som väntar längre än en minut riskerar därmed att köpa till ett betydligt sämre pris.

Forskarna pekar också på att klubbarnas grundare kan hinna köpa instrumenten innan rekommendationen skickas ut. När medlemmarna sedan köper kan grundarna sälja med vinst – medan följarna får bära risken.

Studien visar att prenumeranterna i genomsnitt får negativ avkastning efter transaktionskostnader. Förlusterna är särskilt stora vid spekulativa optioner med höga handelskostnader.