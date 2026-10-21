Investeringsklubbar på sociala medier tar betalt för konkreta aktietips och löften om snabba vinster. Men en ny studie visar att följarna kan gå med förlust medan personerna bakom rekommendationerna tjänar på handeln.
Betalar för börstips – medlemmarna går back
Betalda investeringsklubbar har blivit ett sätt för så kallade finfluencers att tjäna pengar på småsparare.
Via plattformar som Telegram och Discord får medlemmarna signaler om när de ska köpa och sälja finansiella instrument. I USA ligger medlemsavgiften ofta kring 100 dollar i månaden, enligt spanska Cinco Días.
Men upplägget kan bli dyrt för medlemmarna.
Följarna köper efter kursrusningen
I en amerikansk akademisk studie med titeln Speculation by Subscription har ekonomerna T. Clifton Green, Russell Jame, Patrick Oliphant och Brian Roseman analyserat 20 793 investeringssignaler från 15 betalda klubbar.
Resultatet visar att köparefterfrågan på derivat ökar kraftigt efter att en signal publicerats. Priset kan stiga redan 30–45 sekunder senare. Den som väntar längre än en minut riskerar därmed att köpa till ett betydligt sämre pris.
Forskarna pekar också på att klubbarnas grundare kan hinna köpa instrumenten innan rekommendationen skickas ut. När medlemmarna sedan köper kan grundarna sälja med vinst – medan följarna får bära risken.
Studien visar att prenumeranterna i genomsnitt får negativ avkastning efter transaktionskostnader. Förlusterna är särskilt stora vid spekulativa optioner med höga handelskostnader.
Finansinspektionen varnar svenska sparare
Problemet är inte begränsat till USA. Finansinspektionen varnade för ett år sen för riskerna med finansiella tips i sociala medier. Fler än var femte ung vuxen uppgav att de litade på finansiell information från finfluencers.
”Många följare betyder inte att någon är expert”, framhåller myndigheten i sina råd till konsumenter.
FI har också pekat på att rekommendationer kan användas för att manipulera marknaden eller marknadsföra produkter där avsändaren har egna ekonomiska intressen.
Rådgivning kan kräva tillstånd
Gränsen mellan finansiell utbildning och personlig investeringsrådgivning är viktig.
Den som publicerar konkreta köp- och säljrekommendationer kan omfattas av regler om finansiell rådgivning och tillståndsplikt beroende på verksamhetens upplägg.
FI uppmanar sparare att vara vaksamma på löften om snabba vinster och att kontrollera vem som står bakom råden. Högriskprodukter kan leda till att hela det investerade beloppet går förlorat.
Läs mer: Usla aktieköp? Här deppar investerarna ihop på nätet