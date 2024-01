Banker: Inflationen nära 2-procentsmålet

Om bankerna får rätt backar inflationen från 3,6 procent i november till 2,1 procent i årstakt i december.

Rensat för elpriser spår Nordea en nedgång från 5,4 procent i november till 5,2 procent och SEB till 5,1 procent.

Bankerna slår fast att de höga elpriserna haft stor KPIF-effekt under månaden, och när januariinflationen sedan presenteras väntas den få ännu större betydelse.

SEB skriver:

“Den totala KPIF väntas tillfälligt öka igen under de kommande månaderna, främst drivet av baseffekter från sjunkande elpriser förra året. En stor nedgång (10 %) för drivmedel, delvis på grund av lägre skatter, gör att energipriserna fortsätter att sjunka under 2024. Elpriserna väntas också sjunka under senare delen av våren och sommaren efter att tillfälligt ha stigit på kort sikt på grund av kallt vinterväder.”

Nordea utgår från att Riksbanken gör en första räntesänkning i maj.

Banken skriver bland annat:

“Framöver förväntar vi oss att inflationen stabiliseras runt 2 % under första halvåret och faller under målet från mitten av 2024. De globala transportkostnaderna har stigit den senaste tiden på grund av konflikten i Mellanöstern. Uppgången förändrar än så länge inte vår inflationsprognos, men är en uppåtrisk och utvecklingen bör följas framöver. Andra faktorer, såsom den överlag måttliga kostnadspressen och den starkare kronan, utgör nedåtrisker.”

