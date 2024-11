Arnault junior klättrar i pappas lyximperium

Alexandre Arnault, 32, får en chefsroll i LVMH-koncernens vin- och spritverksamhet.

Han blir vice vd och ska rapportera till Jean-Jacques Guiony, tidigare finansdirektör för LVMH som nu blir vd för den franska lyxjättens vin- och spritaffärer inom Moët Hennessy-divisionen.

Det här berättar The Wall Street Journal och förklarar att Alexandre Arnault återvänder till Frankrike för att ta sig an den nya utmaningen efter tre år i New York som andrechef för juveleraren Tiffany & Co.

Enligt en person med insyn i omgrupperingen på LVMH är tanken att Jean-Jacques Guiony så småningom ska bolla över vd-uppdraget för vin- och spritverksamheten till Bernards son, skriver WSJ.

Alexandre Arnault: Ett nytt kapitel

Arnault den yngre välkomnar förtroendet att han nu blir en del av Moët Hennessy-divisionens högsta ledning.

“Jag är glad över att kliva in i ett nytt kapitel”, skriver han på X, enligt WSJ.

Han sticker ut i familjen då den 75-årige lyxmogulen Bernard Arnaults andra barn mestadels har tjänstgjort i LVMH:s modeinriktade verksamheter.

Samtidigt väntas det inte bli någon dans på rosor för Arnault junior. Under årets tredje kvartal gick vin- och spritdivisionen sämst i konglomeratet.

Champagneyran som tog fart igen efter nedgången under pandemin har på nytt lagt sig, dessutom har försäljningen av cognac sjunkit på LVMH:s viktigaste marknader, USA och Kina, skriver WSJ.

