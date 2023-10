Aktierna stiger i bankkvartett i Kina

Den statliga förmögenhetsfonden Central Huijin Investment ökar och räknar med att fortsätta öka sina innehav i de kinesiska bankkomplexen de kommande månaderna.

Det fick de fyra storbankerna i Kina – Bank Of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China och China Construction Bank – att lyfta på börsen.

Så mycket gick bankaktierna i Kina upp

Under den tidiga handeln på Asienbörsen i morse steg aktierna i de fyra kinesiska storbankerna med mellan 2,43 och 4,73 procent, medan det breda CSI 300-indexet ökade med 0,69 procent.

Det här rapporterar amerikanska nyhetskanalen CNBC och berättar att den statliga förmögenhetsfondens drag tolkas som ett försök att öka förtroendet för Kinas skakiga aktiemarknad.

Det som fått den kinesiska börsen att darra är landets omfattande fastighetskris, som enligt vissa bedömare riskerar att dra ned Kinas ekonomi då den är hårt exponerad mot fastighetssektorn.

Nästa vecka släpper Kina sina BNP-siffror för tredje kvartalet, något som omvärlden och marknaden väntar med spänning på.

