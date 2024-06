Så mycket har Apple-aktierna vuxit på tio år

Från innovativa produkter som iPhone till en expansiv global närvaro har Apple fortsatt att locka investerare och konsumenter över hela världen.

Investeringar i aktiemarknaden innebär alltid en viss grad av risk. Historien om Apple-aktierna visar dock hur en långsiktig strategi kan ge betydande avkastning.

För de som valde att hålla fast vid sina investeringar genom både upp- och nedgångar har belöningen varit betydande.

Apples utveckling är mäkta imponerande. (Foto: TT/ AP / Brittany Peterson)

Apple har inte bara varit en ledande aktör inom tekniksektorn. De har också visat sig vara en pålitlig investering för dem som tror på företagets långsiktiga vision – och ledningens förmåga att leverera resultat.

Det är nämligen så att en investering på 1 000 dollar, motsvarande 10 600 kronor i Apple, i juni 2014 skulle vara värd över 10 460 dollar vid tisdagens stängningskurs på cirka 209 dollar, skriver Fortune.

Något som innebär en tillväxt på över 946 procent och en årlig avkastning på 26,46 procent.

Trots de otrolig framgångarna som företaget visat, vilka tagit aktiemarknaden med storm under 2023 och in i 2024, har Apple varit en av de svagare presterande aktierna under de senaste månaderna.

Detta inom gruppern Alphapet, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia, och Tesla.

Apple visar på en vinstökning med endast 1 procent under det senaste kvartalet och dalande försäljningar.

För den som bidar sin tid kan det likväl vara guld värt att satsa på bolaget även framgent.

