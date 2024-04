Miljardsmäll för Boeing efter olycka

Detta efter att en dörrplugg lossnat från ett plan för tre månader sedan. Pengarna ska täcka både förluster, förlorade intäkter och servicekostnader.

Alaska Airlines säger att de förväntar sig ytterligare kompensation utan att precisera någon summa eftersom uppgörelsen är sekretessbelagd.

I ett domstolsdokument anger flygbolaget att det förväntar en förlust på mellan 1,05 och 1,15 dollar per aktie under första kvartalet och att 95 cent av förlusten per aktie beror på olyckan.

Det var den 5 januari som Alaska Airlines flygplan av typen Boeing 737 Max 9 tvingades nödlanda efter att en dörrplugg lossnat.

Ingen person skadades vid olyckan. USA:s flygsäkerhetsmyndighet NTSB konstaterade i sin utredning i februari att saknade bultar var orsaken till olyckan.