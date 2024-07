Aktier: Svaga rapporter får tech-fokuserade Wall Street att skälva

I går onsdag var en mörk dag på Wall Street. Två svaga rapporter drog igång det största börsfallet sedan december 2022. S&P 500-index tappade 2,3 procent, Nasdaqs kompositindex backade 3,6 procent och Dow Jones industriindex gick ned 1,3 procent.

Rapporterna från Tesla och Alphabet (Googles ägare) var långt ifrån katastrofala. Men de fick investerare att börja fundera på vilka andra tungviktares rapporter som kan missa målet, skriver Reuters.

Det var framför allt Teslas resultat som marknaden reagerade på. För andra kvartalet i rad sjönk vinsten, och jämfört med samma tid förra året har den gått ned med 40 procent. Det är både tuffare konkurrens från etablerade biltillverkare och en avmattning i försäljning av elbilar som påverkar, enligt CNN.

Dags att diversifiera?

Framför allt var det en tankeställare ifall den boom som har funnits kring tech-aktier, särskilt relaterat till AI, har drivit alltför stora investeringar i de sektorerna. Den senaste månaden har det varit ett rejält rally i företag som Nvidia.

“Det här var signalen för investerare att börja säga ‘Jag har alldeles för stor exponering i informationteknologi och growth-typen av företag’. Nu handlar det om diversifiering”, säger Thomas Martin, senior portfolio manager på GLOBALT.

Ökat intresse för aktier i mindre företag

I sin analys lyfter CNN fram att Wall Street redan håller på att skifta från de tech-giganterna till mindre företag. Som vi har skrivit om tidigare kan så kallade Small Caps-företag lyfta om den hett efterlängtade räntesänkningen från Federal Reserve kommer i september.

Russell 2000-index, som följer 2 000 börsnoterade små och medelstora företag i US, har gått upp 7,6 procent under juli. Ett bättre resultat än S&P 500, som backat drygt en halv procent. Under onsdagen föll dock Russell tillbaka något.

