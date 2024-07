Dumpade priser tynger Teslas resultat

CNBC rapporterar att Teslas justerade rörelsemarginal krymper till den lägsta på tre år.

“Även om kassaflödet blev positivt är lönsamheten fortfarande under press. Tesla redovisade en rörelsemarginal på 6,3% under andra kvartalet, en minskning från 9,6% ett år tidigare och under den för många etablerade biltillverkare”, skriver The Wall Street Journal.

Bolaget har desperat försökt dämpa följderna av elbilskrisen genom att sälja flera av sina elbilsmodeller till lägre priser.

Förutom rabatterna slår utgifter för AI, artificiell intelligens, till Teslas självkörande fordon hårt mot kvartalsresultatet.

Tesla rasade 8 procent i efterhandeln

Företaget missar Wall Streets prognoser och aktien föll med hela 8 procent i efterhandeln på börsen i USA under tisdagen.

Elon Musk försöker fortsatt ingjuta i investerarna att Tesla kommer göra stora framsteg inom autonom körning och robotik, men skepsisen ökar mot Teslabossens löften i takt med fallande vinster.

Den amerikanska nyhetskanalen CNBC konstaterar att detta var fjärde kvartalet i rad där Teslas justerade rörelsemarginal minskar.

ANNONS

Här är kvartalssiffrorna i korthet

Nettoresultatet i årets tredje kvartal stannade på 1,48 miljarder dollar, medan intäkterna blev 25,5 miljarder dollar under perioden, regulatoriska krediter på 890 miljoner inkluderade.

Omsättningen kom in något högre än väntat.

Bolaget räknar med långsammare tillväxt för volymerna i elbilstillverkningen i år än förra året.

Planerna för lågprismodellerna ligger kvar och väntas börja produceras under första halvåret 2025, till viss del längs samma produktionslinor som tidigare modeller.

Läs även: Förvaltaren: Början på slutet för Tesla Dagens PS