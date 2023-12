5 december: Månadsrapporter från Avanza och Nordnet

Börsrapporter, utländska:

13:00 Signet Jewelers

Efter börsstängning: Box

Stämmor:

10:00 Aerowash (extra), 10:00 Euris (extra), 10:00 Gomspace (extra), 13:00 Nanocap Group (extra)

Corporate Actions:

Attana exklusive rätt N 4:5, 8 öre per aktie

Midsummer exklusive rätt N 3:5, 85 öre per aktie

Rightbridge Ventures exklusive rätt N 3:1, 2 öre per aktie

Övriga händelser:

08:30 Avanza månadsrapport

08:30 Nordnet månadsrapport

Makro:

00:01 Sydkorea BNP kvartal preliminär

00:01 Sydkorea KPI

00:30 Japan Tokyo-KPI

01:01 Storbritannien detaljhandel BRC jämförbar försäljning

01:30 Hongkong PMI

01:30 Japan PMI tjänstesektorn reviderad

01:30 Singapore PMI

02:00 Filippinerna KPI

02:01 Irland PMI tjänstesektorn

02:45 Kina PMI Caixin tjänster

04:30 Australien räntebesked

05:15 Egypten PMI

06:00 Indien PMI tjänstesektorn

06:00 Singapore detaljhandel

07:00 Finland bilförsäljning

07:00 Ryssland PMI tjänstesektorn

07:30 Riksbanken tal av Erik Thedéen

08:00 Rumänien PPI

08:15 Sydafrika PMI

08:30 Sverige PMI tjänstesektorn

08:45 Frankrike industriproduktion

09:00 Spanien industriproduktion

09:15 Spanien PMI tjänstesektorn

09:45 Italien PMI tjänstesektorn

09:50 Frankrike PMI tjänstesektorn reviderad

09:55 Tyskland PMI tjänstesektorn reviderad

10:00 ECB inflationsförväntningar

10:00 EMU PMI tjänstesektorn reviderad

10:30 Storbritannien PMI tjänstesektorn reviderad

10:30 Sydafrika BNP kvartal

11:00 EMU PPI

13:00 Brasilien BNP kvartal

14:00 Brasilien PMI tjänstesektorn

14:55 USA Redbook

15:30 Kanada PMI tjänstesektorn

15:45 USA PMI tjänstesektorn reviderad

16:00 USA lediga jobb (jolts)

16:00 USA ISM tjänsteindex

17:00 Global PMI tjänstesektorn

22:30 USA API oljelager

