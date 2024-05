31 maj: Det händer på börsen i dag

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: Aptahem, Auriant Mining, Biosergen, Bonzun, Cardeon, Chosa Oncology, Creturner, Dancann Pharma, Diagonal Bio, Duearity, Ecomb, FX International, Finepart, Hilbert Group, LL Lucky Games, Mediacle, Ngenic, Nischer Properties, Opticept, Oscar Properties, Rightbridge Ventures, Scibase, Speqta, Streamify, Talkpool, Transferator, Wyld Networks

07:30 Q-linea, 07:30 Synact Pharma (börskurs), 08:00 Freemelt (börskurs)

Stämmor

Angler Gaming, Kungsleden, 08:00 Blick Global, 10:00 Alpcot Holding, 10:00 Lyckegård, 10:00 Nepa, 10:30 Eurocine Vaccines (extra), 10:30 Synact Pharma, 11:00 Oncopeptides, 13:00 Chosa Oncology, 13:00 Lifeclean, 14:00 Oncozenge, 15:00 Lohilo Foods, 15:00 NGS Group

Investerarmöte

10:00 Qlucore webcast

12:00 Lipidor webcast

13:00 Q-linea telefonkonferens

Handlas exklusive utdelning

Besqab för B-preferensaktien (utd 1,87 kr), Enad Global 7 (utd 0,22 kr), Nordic Asia (utd 0,11 kr), Tura Group (utd 0,15 kr)

Corporate Actions

Acuvi exklusive rätt N 1:12, 13 kronor per aktie

Alzinova exklusive rätt N 6:7, 90 öre per aktie

Polarcool exklusive rätt N 15:1, 2 öre per aktie

RMD första dag för handel på NGM efter flytt från Spotlight

Respiratorius exklusive rätt N 7:5, 7 öre per aktie

Smart Valor avnotering sista dag för handel på First North

MAKRO

01:00 Sydkorea industriproduktion

01:30 Japan arbetslöshet

01:30 Japan Tokyo-KPI

01:50 Japan detaljhandel

01:50 Japan industriproduktion preliminär

03:30 Kina PMI industri (officiell)

03:30 Kina PMI tjänstesektor (officiell)

06:30 Nederländerna KPI

07:00 Estland BNP kvartal

07:00 Finland BNP kvartal

07:00 Japan byggstarter av hus

08:00 Litauen BNP kvartal reviderad

08:00 Storbritannien husprisindex från Nationwide

08:00 Tyskland detaljhandel

08:00 Tyskland importpriser

08:30 Schweiz detaljhandel

08:30 Ungern PPI

08:45 Frankrike hushållens konsumtion

08:45 Frankrike PPI

08:45 Frankrike BNP kvartal reviderad

08:45 Frankrike KPI preliminär

09:00 Kazakstan räntebesked

09:00 Tjeckien BNP kvartal preliminär

09:00 Turkiet BNP kvartal

09:00 Österrike KPI

10:00 Italien BNP kvartal reviderad

10:00 Norge arbetslöshet

10:00 Polen KPI preliminär

10:30 Hongkong detaljhandel

10:30 Portugal KPI preliminär

11:00 Belgien BNP kvartal reviderad

11:00 EMU KPI preliminär

11:00 Grekland detaljhandel

11:00 Italien KPI preliminär

12:00 Italien industriorder

12:00 Lettland BNP kvartal reviderad

12:00 Portugal industriproduktion

12:00 Portugal BNP kvartal reviderad

14:30 Kanada BNP månad

14:30 Kanada BNP kvartal

14:30 USA privat konsumtion

14:30 USA kärninflation (pce core deflator)

14:30 USA privata inkomster

15:45 USA Chicago PMI

19:00 USA oljeriggar från Baker Hughes

