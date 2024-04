3 april: I kväll avgörs räntan

BÖRS

Rapporter

Utländska rapporter

Efter börsstängning: Blackberry

Stämmor

Nokia (börskurs), 10:00 PMD Device Solutions (börskurs) (extra), 13:00 Ericsson (börskurs), 13:00 Xavi Solutionnode (börskurs) (extra), 17:00 USWE Sports (börskurs) (extra)

Corporate Actions

Freemelt exklusive rätt N 4:9, 3,10 kronor per aktie

Lipum exklusive rätt N 3:1, 6,70 kronor per aktie

Tendo exklusive rätt N 11:1, 16 öre per aktie

MAKRO

02:30 Japan PMI tjänstesektorn reviderad

02:30 Singapore PMI

03:45 Kina PMI Caixin tjänster

06:30 Nederländerna KPI

07:15 Egypten PMI

08:00 Ryssland PMI tjänstesektorn

08:00 Sverige bilförsäljning från Trafikanalys

09:00 Turkiet PPI

09:00 Turkiet KPI

09:00 Österrike KPI

10:00 Italien arbetslöshet

10:00 Tyskland maskinorder från VDMA

10:30 Hongkong detaljhandel

11:00 Belgien arbetslöshet

11:00 EMU KPI preliminär

11:00 EMU arbetslöshet

12:00 Lettland industriproduktion

13:00 Sverige vattenmagasin

13:00 USA ansökan om bolån

14:00 Brasilien industriproduktion

14:15 USA sysselsättning enligt ADP

15:00 Brasilien PMI tjänstesektorn

15:30 Kanada PMI tjänstesektorn

15:45 USA PMI tjänstesektorn reviderad

16:00 USA ISM tjänsteindex

16:30 USA DOE oljelager

18:00 Federal Reserve tal av Goolsbee

18:00 Ryssland arbetslöshet

18:00 Ryssland detaljhandel

18:10 Federal Reserve tal av Powell

