23 maj: Håll koll på Embracers delårsrapport

Ospecificerad tid: 2Curex, Abliva, Aquaticus Real Estate, Archelon Natural Resources, Axichem, Beyond Frames, Calliditas, Cedergrenska, Cereno Scientific, Coegin Pharma, Curasight, Dignitana, Glycorex, Gold Town Games, Hoi Publishing, Kvix, Move About, Myfirstapp, Northbaze Group, Northern Capsek Ventures, Offentliga Hus, Ortoma, Paxman, Pixelfox, Qlosr Group, RMD, Raytelligence, Sociallite Us, Tempest Security, Tura Group, Viking Supply Ships, Vivesto, Zaplox

07:00 Embracer (börskurs), 08:00 Acroud (börskurs), 08:00 Irisity (börskurs), 08:30 Chromogenics (börskurs)

Utländska rapporter

Före börsöppning: Netease, Weibo

12:45 Medtronic, 14:00 Ralph Lauren

Stämmor

2Curex, Acroud, Africa Oil, Mestro, Millicom (extra), Millicom, Nordic Iron Ore, Paxman, Tempest Security, Twiik, 10:00 Alligo, 10:00 Combigene, 10:00 Ellen, 10:00 Finepart, 10:00 Lipigon Pharmaceuticals, 10:00 Mentice, 10:00 Opticept, 10:00 Prostatype Genomics, 10:00 Qlosr Group, 10:00 Scout Gaming, 10:00 Stenhus Fastigheter, 10:00 Viva Wine Group, 10:00 Vivesto, 10:30 Truecaller, 11:00 Coegin Pharma, 11:00 Mysafety, 13:00 AAC Clyde Space, 13:00 Abliva, 13:00 Aquaticus Real Estate, 13:00 Footway, 13:00 Tobii, 13:30 Veteranpoolen, 14:00 Bioextrax, 14:00 Dignitana, 14:00 Rugvista, 14:00 Stendörren, 14:00 Zaplox, 15:00 Bubbleroom, 15:00 Cantargia, 15:00 Checkin.com, 15:00 UTG, 15:00 Webrock, 16:00 Cinis Fertilizer, 16:00 Mildef, 16:00 Nordic Paper, 17:00 Freemelt, 17:30 Thinc Collective, 18:00 Enrad

Investerarmöte

Fortnox kapitalmarknadsdag i Växjö

09:00 Embracer telefonkonferens

10:45 Irlab webcast

14:30 Calliditas telefonkonferens

15:15 Cereno Scientific investerarmöte ABGSC:s investerardagar i Stockholm

16:00 Axichem webcast

Handlas exklusive utdelning

Catella (utd 0,90 kr), Homemaid (utd 1,00 kr), Raysearch (utd 2,00 kr), Sydsvenska Hem (utd 1,00 kr)

Corporate Actions

Byggfakta avnotering sista dag för handel på Nasdaq Stockholm (uppköp)

Episurf exklusive rätt N 15:8, 24 öre per aktie

Nordrest premiärdag som noterat bolag på First North

Peptonic Medical exklusive rätt N 4:1, 1 öre per aktie

Zesec of Sweden byte av bolagsnamn till Avsalt

MAKRO

Egypten räntebesked

Sydkorea räntebesked

01:00 Australien PMI industri preliminär

01:00 Australien PMI tjänstesektorn preliminär

02:00 Singapore BNP kvartal reviderad

02:30 Japan PMI industri preliminär

02:30 Japan PMI tjänstesektorn preliminär

06:30 Nederländerna konsumentförtroende

07:00 Indien PMI tjänstesektorn preliminär

07:00 Indien PMI industri preliminär

07:00 Singapore KPI

08:00 Danmark konsumentförtroende

08:00 Japan orderingång maskinverktyg reviderad

08:00 Litauen industriproduktion

09:00 Turkiet konsumentförtroende

09:05 Riksbanken tal av Bunge

09:15 Frankrike PMI tjänstesektorn preliminär

09:15 Frankrike PMI industri preliminär

09:30 Tyskland PMI industri preliminär

09:30 Tyskland PMI tjänstesektorn preliminär

10:00 EMU PMI tjänstesektorn preliminär

10:00 EMU PMI industri preliminär

10:00 Polen detaljhandel

10:00 Taiwan industriproduktion

10:30 Hongkong KPI

10:30 Storbritannien PMI industri preliminär

10:30 Storbritannien PMI tjänstesektorn preliminär

11:00 Belgien konsumentförtroende

12:00 Lettland PPI

13:00 Turkiet räntebesked

14:00 Mexiko BNP kvartal reviderad

14:30 USA Chicago Fed index

14:30 USA antalet nya arbetslösa, veckostatistik

15:45 USA PMI tjänstesektorn preliminär

15:45 USA PMI industri preliminär

16:00 EMU konsumentförtroende preliminär

16:00 USA försäljning av nya hem

16:30 USA EIA veckovis naturgaslager

17:00 USA Kansas Fed index

21:00 Federal Reserve paneldiskussion med Bostic

