14 juni: Håll koll på Sveriges inflation

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: Ayima (börskurs), Goobit Group (börskurs), Svolder (börskurs)

Stämmor

Willak, 09:00 Hemply Balance, 09:00 Sensor Alarm, 10:00 Cyber Security 1, 11:00 Biosergen, 11:00 Perpetua Medical, 12:00 Beammwave, 13:00 Zenergy, 13:00 Zignsec, 14:00 Observit, 15:00 Bibb Instruments, 16:00 Absolicon

Investerarmöte

10:00 Polarcool investerarmöte

Handlas exklusive utdelning

Traton (utd 1,50 EUR)

Corporate Actions

Enad Global 7 sista dag för handel på First North före flytt till Nasdaq Stockholm

Modelon exklusive rätt N 1:2, 9,10 kronor per aktie

Pexa exklusive rätt N 1:2, 35 öre per aktie

MAKRO

Japan räntebesked

01:00 Peru räntebesked

06:30 Japan industriproduktion reviderad

07:00 Finland BNP-indikator månad

07:00 Finland KPI

08:00 Sverige KPI

08:30 Indien grossistpriser

08:45 Frankrike KPI reviderad

09:35 ECB tal av Vasle

10:00 Italien handelsbalans

10:00 Polen KPI reviderad

11:00 ECB tal av Lane

11:00 EMU handelsbalans

12:00 Portugal KPI reviderad

14:30 Kanada grossistförsäljning

14:30 USA importpriser

16:00 USA Michiganindex preliminär

18:00 Ryssland BNP kvartal

18:00 Ryssland KPI

19:00 USA oljeriggar från Baker Hughes

19:30 ECB tal av Lagarde

20:00 Federal Reserve tal av Goolsbee

