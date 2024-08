Huvudmisstänkt erkänner terrorplanerna mot Taylor Swifts konsert

En 19-åring och en 17-åring är misstänkta för det planerade dådet. 17-åringen började arbeta på arenan bara dagar innan konserterna skulle äga rum, rapporterar AP.

Med hjälp av knivar och hemmagjorda sprängämnen planerade tonåringarna att attackera konserten. Landets säkerhetstjänst uppger att 19-åringen erkänt att han planerat att “döda så många människor som möjligt” i vad som säkerhetstjänsten beskriver som ett självmordsdåd i anknytning till arenan.

Enligt CNN hittade polisen kemiska substanser, som möjligen är kopplade till bombtillverkning, vid en husrannsakan i den österrikiska medborgarens hem. Enligt polisen hade “specifika förberedande åtgärder vidtagits” för att rikta in sig på Swifts konserter.

Svurit trohet till IS

De båda tonåringarna misstänks ha radikaliserats online. 19-åringen ska under förra månaden ha svurit trohet till terrororganisationen IS. Myndigheterna i Österrike har även hittat material från IS och al-Qaida i 17-åringens hem.

19-åringen greps i staden Ternitz, som ligger ungefär en timme från platsen där Taylor Swift-konserterna skulle hållas. Genomsökandet av området ledde till att 60 hem evakuerades.

Österrikes inrikesminister Gerhard Karner uttalade sig om de misstänkta terrorplanerna under torsdagen.

“Situationen var allvarlig, situationen är allvarlig. Men vi kan också säga: En tragedi förhindrades”, säger han enligt AP.

Tonåringar överrepresenterade

Enligt en studie av terrorforskaren Peter Neumann vid King’s College London har flera yngre personer gripits för misstänkta IS-kopplingar de senaste nio månaderna. Nästan två tredjedelar var tonåringar. Av de 27 genomförda eller planerade IS-attackerna var 38 av de 58 misstänkta i åldrarna 13 till 19 år, rapporterar CNN.

Ofta blir ungdomarna radikaliserade och rekryterade via sociala medier, som exempelvis Tiktok. Enligt Neumann visar uppgifter från Europol att antalet attacker och planerade attacker har mer än fyrdubblats sedan 2022.

Taylor Swifts samtliga tre spelningar på Ernst Happel Stadium i Wien ställdes in efter polisens gripanden och de 200 000 besökarna ska få sina biljetter återbetalda.

