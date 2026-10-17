Vi har kanske räddat vinet för mänskligheten, säger Mike Juergens, som börjat odla vin i Himalaya.

Länge var engelska viner något kännarna tittade snett på. Men i takt med att klimatet i de södra delarna av landet allt mer liknar det som rådde i Champagne på 1900-talet har produktionen mångdubblats.

För tio år sedan fanns det intressanta mousserande viner i Sussexregionen. Nu finns det även väldigt spännande vita och röda också, säger Hervé Quénol, vid franska forskningsinstitutet CNRS laboratorium i Nya Zeeland.

Han forskar på hur klimatförändringar slår lokalt, och vinodlare är några som tydligt märker av dem.

Generellt är påverkan negativ för de huvudsakliga vinodlingsregionerna med mer extremt klimat som värmeböljor, vilket leder till vin med överdrivet hög alkoholhalt, säger han.

Befintliga odlare i traditionella vinregioner har på sina håll tvingats att anpassa sig på olika sätt. Vinmästaren Ulf Sjödin är sortimentschef på Systembolaget.

För 20 år sedan så klippte man vinrankor för att exponera druvklasarna för solen, för att de skulle få mer solljus och mogna. Nu gör man tvärtom, man täcker över dem, ser till att det alltid finns skugga, för annars blir de stekta i värmen.

Samtidigt blir platserna där det går att odla druvor fler. Det kritiska är att de ska kunna nå full mognad innan vintern kommer.

Förlängningen av druvans tillväxtperiod, från mars till september för exempelvis New York, gör att den blir mogen för nog att kunna producera kvalitetsvin, säger Quénol och fortsätter:

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De senaste 20 åren har nya odlingsregioner uppstått i norra Europa, som i Belgien, Nederländerna och Sverige.

Tvingas anpassa sig

Polen, Thailand och Marocko är på frammarsch, och även i länder som Danmark och Norge finns kommersiell odling. I Argentina har gårdar börjat dyka upp i Patagonien i söder.

Ulf Sjödin vittnar om snabba förändringar sedan millennieskiftet.

Det är inte bara nya länder, utan även nya områden i befintliga vinländer som blivit odlingsbara, säger han.

På flera håll är det inte främst ett förändrat klimat, utan snarare mer tåliga druvor, som möjliggjort utvecklingen. I Sverige är den gröna Solaris populär, som togs fram för att tåla sjukdomar och svampangrepp och trivs fint i norr.

Även om det har blivit varmare i Sverige så finns det fortfarande risk för riktigt kalla vintrar. Så du måste fortfarande ha vinrankor som tål att det kommer en riktigt kall vinter också, säger Sjödin.

En tredje kategori nya vinländer är de som tidigare saknat resurserna.

Det finns länder i det gamla östblocket som fortfarande har stor potential. Moldavien har väldigt bra förutsättningar, men har kanske inte haft pengarna att investera, säger Sjödin.