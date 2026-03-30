Gummi fyller en viktig funktion i att hålla tunnlar säkra. Men en ny vetenskaplig upptäckt pekar på att materialet inte är lika säkert som man tidigare trott.
Upptäckten: Gummi i havstunnlar kan gå sönder
Ny forskning väcker oro kring hållbarheten hos gummitätningar i undervattenstunnlar – en central komponent som ska hålla havsvatten ute under många decennier.
Resultaten visar att material som tidigare bedömts klara minst 100 år kan förlora en stor del av sin funktion betydligt snabbare än väntat.
Studien, genomförd vid Shijiazhuang Tiedao University, bygger på analyser av tätningar från Yuliangzhou tunnel.
Kan se bra ut
Fokus låg på den så kallade GINA-packningen, en typ av gummitätning som pressas mellan tunnelns sektioner för att skapa ett vattentätt skydd.
Forskarna fann att tätningarna förlorade upp till 67,66 procent av sin tätningskraft under förhållanden som efterliknar verkligt tryck och saltvatten, skriver Earth.com.
Samtidigt blev materialet hårdare och mer kompakt, vilket gör att visuella inspektioner kan ge en missvisande bild av dess funktion.
Det innebär att en tätning kan se stabil ut, trots att dess förmåga att stå emot vatten har försämrats kraftigt.
Skapas ett tryck
Undervattenstunnlar byggs av prefabricerade sektioner som sänks ner och fogas samman på havsbotten.
Tätningarna pressas då samman och skapar ett kontakttryck som hindrar vatten från att tränga in.
Studien visar dock att detta tryck minskar över tid, särskilt i tunnelns nedre delar där belastningen redan från början är lägre.
Bryter ned strukturen
Försöken visade att nedbrytningen sker i flera steg, med en snabb initial förlust av tätningskraft följt av en långsammare nedgång.
Redan efter motsvarande 90 dagars accelererat åldrande kunde forskarna se tydliga kemiska förändringar i materialet, där elastiska egenskaper försämrades.
Orsaken ligger i kombinationen av konstant tryck och påverkan från saltvatten och syre. Dessa faktorer bryter ner gummits molekylära struktur, vilket minskar dess flexibilitet och förmåga att återfjädras.
Vill ha fler kontroller
Samtidigt ökar hårdheten, vilket ytterligare döljer problemen.
Trots den snabba försämringen visar prognoser att tätningarna fortfarande kan uppfylla minimikraven för att förhindra läckage efter 100 år.
Men forskarna menar att fokus bör flyttas från enbart livslängd till kontinuerliga kontroller.
