Upptäckten: Gummi i havstunnlar kan gå sönder

Resultaten visar att material som tidigare bedömts klara minst 100 år kan förlora en stor del av sin funktion betydligt snabbare än väntat.

Studien, genomförd vid Shijiazhuang Tiedao University, bygger på analyser av tätningar från Yuliangzhou tunnel.

Kan se bra ut

Fokus låg på den så kallade GINA-packningen, en typ av gummitätning som pressas mellan tunnelns sektioner för att skapa ett vattentätt skydd.

Forskarna fann att tätningarna förlorade upp till 67,66 procent av sin tätningskraft under förhållanden som efterliknar verkligt tryck och saltvatten, skriver Earth.com.

Samtidigt blev materialet hårdare och mer kompakt, vilket gör att visuella inspektioner kan ge en missvisande bild av dess funktion.

Det innebär att en tätning kan se stabil ut, trots att dess förmåga att stå emot vatten har försämrats kraftigt.