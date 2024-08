Ukraina bombar stor flygbas nära Moskva

Nu senast slår man mot en av Rysslands största flygbaser. Basen i Lipetsk har attackerats av ukrainska drönare, rapporterar Expressen.

Flygfältet står i brand efter att Ukraina slagit till, enligt vad man kan se på filmer i sociala medier, och regionen har utlyst ett nödläge.

”Stanna på en säker plats. I en lägenhet är det bäst att vara i ett badrum eller ett rum utan fönster”, skriver guvernören Igor Artamanov på Telegram.

Ukraina bombar viktig flygbas

Lipetsk-basen ligger 40 mil söder om Moskva och är ett center för träning av stridspoliter med ett 40-tal stridsflygplan i flottan. På natten mot fredagen har flera medier rapporterat att drönare slagit till mot basen och Ryssland beskriver attacken som massiv.

Nödläget i området är avblåst sen tidig morgon.

Fortsatta strider i Kursk

I veckan har Ukraina brutit ryska försvarslinjer och tagit sig in i Kursk-regionen. Enligt tankesmedjan Institute for the Study of War har Ukraina på tre dagar tagit sig drygt en och en halv mil in i Ryssland.

Vladimir Putin har beskrivit intåget som ”en enorm provokation”, samtidigt som Vita huset har bett Ukraina om mer information kring uppgifterna, rapporterar AP.

En helt unik markoffensiv, kallar Oscar Jonsson, doktor i rysk krigföring, det faktum att reguljära ukrainska styrkor i stor skala har tagit sig in på rysk mark för första gången i kriget, enligt SVT.

