Tre miljarder i Sveriges sista corona-stöd
EU-kommissionen har nu betalat ut den sista delen av stödet till Sverige ur sin stora coronafond.
Den sista utbetalningen är på 333 miljoner euro – drygt 3,7 miljarder svenska kronor – och går enligt ett pressmeddelande framför allt till den gröna omställningen och stöd för arbets- och bostadsmarknaden.
Därmed har Sverige nu fått ut hela sin andel ur stödfonden RRF, som lånades ihop gemensamt av EU:s medlemsländer för att få fart på ekonomin igen efter pandemin.
Totalt rör det sig om drygt 38 miljarder kronor i bidrag till Sverige. Fonden i sin helhet bestod av motsvarande 6 500 miljarder kronor i både lån och bidrag till medlemsländerna.