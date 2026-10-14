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Världen

Tre miljarder i Sveriges sista corona-stöd

Tysklands dåvarande förbundskansler Olaf Scholz och Frankrikes president Emmanuel Macron under ett EU-toppmöte under coronapandemin 2021. Arkivbild.
Tysklands dåvarande förbundskansler Olaf Scholz och Frankrikes president Emmanuel Macron under ett EU-toppmöte under coronapandemin 2021. Foto: Stephanie Lecocq/AP/TT
Den sista utbetalningen är på 333 miljoner euro – drygt 3,7 miljarder svenska kronor – och går enligt ett pressmeddelande framför allt till den gröna omställningen och stöd för arbets- och bostadsmarknaden.

EU-kommissionen har nu betalat ut den sista delen av stödet till Sverige ur sin stora coronafond.

Den sista utbetalningen är på 333 miljoner euro – drygt 3,7 miljarder svenska kronor – och går enligt ett pressmeddelande framför allt till den gröna omställningen och stöd för arbets- och bostadsmarknaden.

Därmed har Sverige nu fått ut hela sin andel ur stödfonden RRF, som lånades ihop gemensamt av EU:s medlemsländer för att få fart på ekonomin igen efter pandemin.

Totalt rör det sig om drygt 38 miljarder kronor i bidrag till Sverige. Fonden i sin helhet bestod av motsvarande 6 500 miljarder kronor i både lån och bidrag till medlemsländerna.

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