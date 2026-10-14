Tre miljarder i Sveriges sista corona-stöd

Den sista utbetalningen är på 333 miljoner euro – drygt 3,7 miljarder svenska kronor – och går enligt ett pressmeddelande framför allt till den gröna omställningen och stöd för arbets- och bostadsmarknaden.

EU-kommissionen har nu betalat ut den sista delen av stödet till Sverige ur sin stora coronafond.

Den sista utbetalningen är på 333 miljoner euro – drygt 3,7 miljarder svenska kronor – och går enligt ett pressmeddelande framför allt till den gröna omställningen och stöd för arbets- och bostadsmarknaden.