Så kunde McDonald's fly Ryssland

McDonald’s, Carlsberg, Levi’s, Pizza Hut, Starbucks. Eller varför inte vårt eget Ikea?

Stora multijättar som lämnat Ryssland efter invasionen av Ukraina – men som är kvar som är kvar. Alla direkta kopior som uppstått snabbt under nya namn, och i allmänhet med Putin-allierade i ledningen.

Det här är den första slutsatsen i Stephanie Bakers bok ”Punishing Putin: Inside the Global Economic War to Bring Down Russia”, som Bloomberg publicerar ett utdrag ur: när du lämnar Ryssland gör du det på Putins villkor.

Redan första veckan av attacken mot Ukraina förklarade en rad globala varumärken att de skulle dra sig tillbaka, avbryta eller tillfälligt stänga i Ryssland. Där fanns exempelvis BP, Ikea och Nike.

McDonald’s fortsatte till en början. I stället stängde koncernens vd Chris Kempczinski tillfälligt restaurangerna i Ukraina av ”säkerhetsskäl”.

Viktig global del

I det här läget var McDonald’s i Ryssland inte vilken korvkiosk som helst.

Ryssland stod för 7 procent av kedjans globala intäkter och McD ägde nästan alla sina 850 ryska restauranger. Endast 15 procent av dem drevs i franchiseform.

ANNONS

Man hade 62 000 anställda i landet och ytterligare 100 000 arbetade hos underleverantörer.

8 mars 2022 meddelade McDonald’s och Coca-Cola att de skulle stänga sina verksamheter, Chris Kempczinski mejlade alla chefer och franchisetagare att de skulle stänga ”tillfälligt”.

Andra företag började mer långsiktigt leta rätt köpare för att kunna lämna landet med mer i reskassan.

Samtidigt krympte tidsfönstret när USA och väst införde restriktioner mot Ryssland, i allt väsentligt ett investeringsförbud.