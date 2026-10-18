Sanktionsstopp mot Ryssland ska gälla i 60 dagar

President Donald Trumps beslut om att stoppa sanktionerna riktade mot Rysslands bränsleexport meddelades i en presidentorder på fredagen. Beskedet har mött skarp kritik från senatorer samt kongressledamöter, som godkände lagpaketet i september.

Stoppet av USA:s nya sanktionspaket mot Ryssland kommer att gälla i 60 dagar, enligt utrikesminister Marco Rubio.

Syftet uppges vara att ”analysera” vilken inverkan det skulle ha på den globala ekonomin.