President Donald Trumps beslut om att stoppa sanktionerna riktade mot Rysslands bränsleexport meddelades i en presidentorder på fredagen. Beskedet har mött skarp kritik från senatorer samt kongressledamöter, som godkände lagpaketet i september.
Sanktionsstopp mot Ryssland ska gälla i 60 dagar
Stoppet av USA:s nya sanktionspaket mot Ryssland kommer att gälla i 60 dagar, enligt utrikesminister Marco Rubio.
Syftet uppges vara att ”analysera” vilken inverkan det skulle ha på den globala ekonomin.
President Donald Trumps beslut om att stoppa sanktionerna riktade mot Rysslands bränsleexport meddelades i en presidentorder på fredagen. Beskedet har mött skarp kritik från senatorer samt kongressledamöter, som godkände lagpaketet i september.
Nu kommenterar utrikesminister Marco Rubio sanktionsstoppet
Presidenten vill använda 60-dagarsperioden till att på sätt och vis analysera vad ett införande av både sanktioner och tullar kommer att ha för inverkan på den globala, och även den amerikanska, ekonomin, säger han till reportrar.