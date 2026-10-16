Så mycket kan ett extra val kosta

Kostnaden för myndigheten skulle landa på omkring 193 miljoner kronor, medan kommunerna skulle stå för de största kostnaderna på omkring 353 miljoner kronor. Resterande belopp skulle länsstyrelserna stå för, enligt beräkningen.

Drygt en månad efter valet tycks en ny regering ännu vara långt borta.

Om det i slutändan blir aktuellt med ett extra val kan det kosta över 630 miljoner kronor, rapporterar SVT Nyheter med hänvisning till en ny grov beräkning från Valmyndigheten.