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Politik

Så mycket kan ett extra val kosta

Ett extra val kan komma att kosta över 630 miljoner kronor. Bild från röstning i valet 2026.
Ett extra val kan komma att kosta över 630 miljoner kronor. Bild från röstning i valet 2026. Foto: Jessica Gow/TT
Kostnaden för myndigheten skulle landa på omkring 193 miljoner kronor, medan kommunerna skulle stå för de största kostnaderna på omkring 353 miljoner kronor. Resterande belopp skulle länsstyrelserna stå för, enligt beräkningen.

Drygt en månad efter valet tycks en ny regering ännu vara långt borta.

Om det i slutändan blir aktuellt med ett extra val kan det kosta över 630 miljoner kronor, rapporterar SVT Nyheter med hänvisning till en ny grov beräkning från Valmyndigheten.

Kostnaden för myndigheten skulle landa på omkring 193 miljoner kronor, medan kommunerna skulle stå för de största kostnaderna på omkring 353 miljoner kronor. Resterande belopp skulle länsstyrelserna stå för, enligt beräkningen.

På torsdagen röstades Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ned i den första statsministeromröstningen. Innan ett extra val kan bli aktuellt återstår dock ytterligare tre statsministeromröstningar, men har man inte kunnat välja en statsminister då utlyses automatiskt ett extra val.

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