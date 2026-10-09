Magdalena Andersson förtroenderasar i mätning

Andersson rasar elva procentenheter. Hon har nu mycket eller ganska stort förtroende bland 35 procent av de svarande i undersökningen, rapporterar TV4 och GP som har beställt mätningen.

I stället är det Ulf Kristersson som toppar förtroendeligan med sina 42 procent efter en ökning med sju procentenheter.

Magdalena Andersson har tappat sin topposition. Det är första gången någonsin som hon inte har högst förtroende och som hon ligger under 40 procent, säger Novus vd Torbjörn Sjöström till TV4.

Undersökningen bygger på svar från 1 358 personer i den så kallade Sverigepanelen.