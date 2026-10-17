Dagens PS
JUST NU:

Konsttjuvarnas blunder

Dagensps.se
Politik

Demokrater dominerar – trots Musks miljarder

Texasdemokraten James Talarico, som ställer upp i valet till senaten, har samlat in 64 miljoner dollar i donationer. Hans motståndare, republikanen Ken Paxton, har bara samlat 10 miljoner.
Texasdemokraten James Talarico, som ställer upp i valet till senaten, har samlat in 64 miljoner dollar i donationer. Hans motståndare, republikanen Ken Paxton, har bara samlat 10 miljoner. Foto: Eric Gay/AP/TT
Både kandidater och fristående kampanjorganisationer har redovisningsplikt och i rapporten för det tredje kvartalet i år, det sista innan mellanårsvalet till kongressen den 3 november, dominerar Demokraterna, enligt en sammanställning av Punchbowl News.

Demokraterna leder mellanårsvalets donationsrace i flera viktiga val – trots jättebidrag från Elon Musk till Republikanerna.

Både kandidater och fristående kampanjorganisationer har redovisningsplikt och i rapporten för det tredje kvartalet i år, det sista innan mellanårsvalet till kongressen den 3 november, dominerar Demokraterna, enligt en sammanställning av Punchbowl News.

I sex delstater som pekas ut som avgörande i kampen om senaten samlade demokratiska kandidater in mellan tre och sex gånger så mycket som sina republikanska motparter. Liknande mönster märks i valen till representanthuset. Demokraternas kandidater dominerar inte minst i donationer från gräsrötterna.

I andra ringhörnan finns världens rikaste man, Elon Musk, som har donerat åtminstone motsvarande 2,8 miljarder kronor till republikanska kampanjorganisationer bara det här kvartalet.

Mest lästa i kategorin