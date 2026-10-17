Demokrater dominerar – trots Musks miljarder

I sex delstater som pekas ut som avgörande i kampen om senaten samlade demokratiska kandidater in mellan tre och sex gånger så mycket som sina republikanska motparter. Liknande mönster märks i valen till representanthuset. Demokraternas kandidater dominerar inte minst i donationer från gräsrötterna.

I andra ringhörnan finns världens rikaste man, Elon Musk, som har donerat åtminstone motsvarande 2,8 miljarder kronor till republikanska kampanjorganisationer bara det här kvartalet.