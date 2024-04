Natoländerna står inför paradigmskifte

Börs & Finans

Kopparpriset skjuter i höjden – stor brist väntas i världen

Efterfrågan på koppar ökar kraftigt, mitt under världens övergång till grön teknik. Nu varnar Bank of America för att kopparkrisen är här. Kopparpriset har slagit nya rekord under året. Nu handlas råvaran nära den högsta nivån på 15 månader. Sedan årsskiftet har priset stigit med nästan 10 procent. Detta mycket på grund av störningar vid …