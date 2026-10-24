Ett tidigare ovisat verk av den världsberömde konstnären Claude Monet har sålts för rekordsumman 50 miljoner euro. Konstmarknaden har därmed nått en ny milstolpe i den franska huvudstaden.
Monet som aldrig visats gick för 50 miljoner euro – nästan fyra gånger rekordet
Försäljningen ägde rum hos auktionshuset Sotheby’s i Paris och beloppet inkluderar köparens provisioner, konstaterar New York Times. Prislappen överträffade med råge auktionshusets egna prognoser som låg på mellan 22 och 30 miljoner euro. Det nya prisrekordet på 50 miljoner euro är nästan fyra gånger högre än det tidigare rekordet under konstverksauktioner i Paris.
”Det tidigare rekordet för en Monet Iris var 12,9 miljoner pund, uppnått på en Christie’s-auktion i London 2015, berättar den spanska dagstidningen La Vanguardia.
En historisk försäljning i Paris
Den aktuella Claude Monet-målningen, också med titeln Iris och som aldrig ställts ut offentligt, bär på en unik historia. Konstverket anses vara målat mellan 1924 och 1925 i Monets hem i Giverny nära Paris.
Den gigantiska summan visar att efterfrågan på Monet och särskilt verk från hans sena period är extremt stark på den internationella konstmarknaden. Auktionen genomfördes under en period då konstvärlden högtidligen uppmärksammar att ett sekel har förflutit sedan konstnärens bortgång.
Detta uppmärksammas bland annat med stora utställningar på Musée de l’Orangerie i Paris.
Har hållit mästerverket hemligt
Det unika med just denna målning är som nämnts att den aldrig tidigare har visats upp för allmänheten. Den tidigare ägaren vägrade konsekvent att låna ut verket till externa utställningar. Monet-målningen auktionerades ut av arvingarna till Jeanne Schlumberger, hustru till Marcel Schlumberger, en av de två bröderna som grundade det självbetitlade företaget, en oljeservicejätte som för fyra år sedan döptes om till SLB Ltd, uppger Bloomberg.
Konstverket förvarades tidigare i Jeanne Schlumbergers privata residens i Paris.
Konstchef: Skicket är mirakulöst
Thomas Bompard är chef för modern och samtida konst hos Sotheby’s i Frankrike. Han beskriver tavlans skick som ”mirakulöst” då verket förblivit helt intakt utan lackering och utan förstärkningar, rapporterar Irish Independent.
Auktionshuset framhåller att tavlorna från denna sena period tillhör de mest eftertraktade i dagens samlarkretsar. Enligt Thomas Bompard drogs den tidigare ägaren särskilt till verkets formmässiga egenskaper.
”Samlaren attraherades av verkets samtida och abstrakta element snarare än de klassiska impressionistiska dragen” förklarar auktionschefen.
Monet-tavla slog rekord i NY 2019
Det tidigare absoluta rekordet för ett enskilt verk av Claude Monet ligger på 98,5 miljoner euro. Den summan uppnåddes när verket Meules auktionerades ut av Sotheby’s i New York år 2019.
Även om 50 miljoner euro inte når upp till den nivån skriver aktionen i Paris in sig i historieböckerna som en av de mest uppmärksammade händelserna på den europeiska konstmarknaden på mycket länge.