Monet som aldrig visats gick för 50 miljoner euro – nästan fyra gånger rekordet

Har hållit mästerverket hemligt

Det unika med just denna målning är som nämnts att den aldrig tidigare har visats upp för allmänheten. Den tidigare ägaren vägrade konsekvent att låna ut verket till externa utställningar. Monet-målningen auktionerades ut av arvingarna till Jeanne Schlumberger, hustru till Marcel Schlumberger, en av de två bröderna som grundade det självbetitlade företaget, en oljeservicejätte som för fyra år sedan döptes om till SLB Ltd, uppger Bloomberg.

Konstverket förvarades tidigare i Jeanne Schlumbergers privata residens i Paris.

Konstchef: Skicket är mirakulöst

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Thomas Bompard är chef för modern och samtida konst hos Sotheby’s i Frankrike. Han beskriver tavlans skick som ”mirakulöst” då verket förblivit helt intakt utan lackering och utan förstärkningar, rapporterar Irish Independent.

Auktionshuset framhåller att tavlorna från denna sena period tillhör de mest eftertraktade i dagens samlarkretsar. Enligt Thomas Bompard drogs den tidigare ägaren särskilt till verkets formmässiga egenskaper.

”Samlaren attraherades av verkets samtida och abstrakta element snarare än de klassiska impressionistiska dragen” förklarar auktionschefen.

Monet-tavla slog rekord i NY 2019

Det tidigare absoluta rekordet för ett enskilt verk av Claude Monet ligger på 98,5 miljoner euro. Den summan uppnåddes när verket Meules auktionerades ut av Sotheby’s i New York år 2019.

Även om 50 miljoner euro inte når upp till den nivån skriver aktionen i Paris in sig i historieböckerna som en av de mest uppmärksammade händelserna på den europeiska konstmarknaden på mycket länge.