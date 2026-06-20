Köer och ransonering – rysk bensinbrist allt värre

En förklaring är Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier.

I veckan har många ryssar publicerat videoklipp i sociala medier där de klagar över svårigheter att få tag på bensin och diesel. Ett klipp visar en bilkö på flera hundra meter till en bensinstation längs motorvägen mellan Moskva och Sankt Petersburg.

”Liknar en apokalyps”

Enligt nyhetssajten The Bell har 53 ryska regioner infört restriktioner för hur mycket bensin och diesel som privatpersoner får tanka. I 18 regioner ska gränsen ha satts till 50 liter, men på en del håll rapporteras om ännu hårdare restriktioner.

Jag tror ingen riktigt fattat ännu vad som händer men det liknar en apokalyps, säger en invånare i staden Dimitrovgrad till nyhetskanalen Astra som drivs av ryska journalister i exil.

En av förklaringarna är Ukrainas framgångsrika attacker mot ryska oljeraffinaderier och bränsledepåer. I slutet av maj rapporterade Reuters att i stort sett alla större oljeraffinaderier i de centrala delarna av Ryssland antingen tvingats stoppa sin produktion eller minska den på grund av attackerna.

Och det här har fått konsekvenser. Under den första veckan i juni sjönk mängden råolja som bearbetades i ryska raffinaderier till under fyra miljoner fat per dag. Det är den lägsta nivån på 21 år, skriver det amerikanska företaget Energy Intelligence i en analys.

Enligt företaget kan Ryssland i sommar vara på väg mot landets värsta bränslekris någonsin.

Exportförbud

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I ett försök att öka bränsleproduktionen har ryska myndigheter gett utvalda raffinaderier tillstånd att producera bensin och diesel med högre svavelhalt, skriver den ryska tidningen Kommersant. Något som ökar slitaget på moderna bilars motorer och avgassystem.

Bränslebristen leder också till högre priser. Dieselpriset har stigit kraftigt och bristen gör att ryska lantbrukare har svårt att få ta på bränsle inför skördesäsongen, skriver Forbes.

Ytterligare en förklaring till prisökningarna är konflikten i Mellanöstern, som gjort det lönsammare att exportera. Ryssland har redan infört ett tillfälligt stopp för all export av bensin och regeringen säger sig stå redo att införa ett liknande förbud för diesel ”om nödvändigt”.