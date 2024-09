Kinesisk operation siktar in sig på valet i USA

Vill ni ta er konferens till nästa nivå? Gå till sjöss! Här är några anledningar varför teambuilding är som allra bäst ute på havet.”Att sitta i möten med Stockholms skärgård som fond är en helt unik upplevelse”, säger Peeter Tiitso, intendent på Birka. Vid Viking Lines terminal just utanför centrala Stockholm ligger Birka förtöjd, med …

Operationens taktik inför valet

Graphikas rapport lyfter fram flera exempel på hur Spamouflage opererar.

Bland annat har kampanjen imiterat amerikanska anti-krigsaktivister och spridit bilder som hånar både Donald Trump och Joe Biden, uppger Reuters.

Reaktioner och åtgärder

Plattformar som X, YouTube, och TikTok har identifierat och tagit bort konton kopplade till Spamouflage.

TikTok har exempelvis förbjudit kontot “Harlan Report,” som lyckades få över 1,5 miljoner visningar på en video som hånade Joe Biden.

Även Facebook och Instagram har tagit bort innehåll kopplat till kampanjen.

USA:s myndigheter utreder

Den amerikanska regeringen undersöker nu utländska försök att påverka valet.

En rapport från USA:s Office of the Director of National Intelligence i juli noterade att Kina agerar försiktigare inför detta val jämfört med tidigare, men att det finns pågående försök att påverka den amerikanska allmänheten.

Kinas ambassad i Washington har förnekat inblandning och uttryckt en önskan om att inte bli en fråga i det amerikanska valet.

