Kinas korruptionsjakt trappas upp – ex-minister får dödsstraff

Kinas tidigare minister för jordbruk och landsbygdsfrågor, Tang Renjian, har dömts till döden med respit för mutbrott i en domstol i Jilin-provinsen på söndagen, enligt Reuters.

Tang tog emot mutor, inklusive kontanter och egendom värd över 268 miljoner yuan (353,22 miljoner kronor) i olika positioner som han innehade från 2007 till 2024.

Kinas kommunistparti uteslöt Tang i november 2024, sex månader efter att han utretts av antikorruptionsmyndigheten och avsatts från sin post.

En lägre instans upphävde dödsdomen i två år och noterade att han hade erkänt sina brott.

Kampanj mot korruption

President Xi Jinping inledde en utrensningskampanj inom Kinas inhemska säkerhetsapparat 2020 i syfte att säkerställa att polis, åklagare och domare är “absolut lojala, absolut rena och absolut pålitliga”.

Tangs utredning var ovanligt snabb och följde liknande utredningar av försvarsminister Li Shangfu och hans föregångare Wei Fenghe. Båda generalerna utreds just nu för korruptionsbrott.

Enligt kritiker kan ivern att sätta fast korrupta politiker, tjänstemän och företagsledare leda till att lamslå samhället och hämma innovation. Andra menar att det finns goda grunder till att utreda den omfattande korruptionen.