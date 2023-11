Det kommer hela tiden uppgifter från både Hamas och Israel som uppdaterar framgångarna i kriget i Gaza, så det är svårt för oberoende källor att skapa en neutral bild.

De palestinska barnen har hamnat i en dödlig korseld mellan staten Israel och Hamas. Hittills har mer än hälften av alla dödsfall, uppskattningsvis mellan 3900 och 5100 personer av de 9400 dödade palestinierna, varit barn. Det är enligt uppgifter från Hamas.

Israel vill evakuera bebisar i Gaza

Eftersom mycket av stridigheterna pågår runt Gazas största sjukhus, Al Shifa, så drabbas civila, och många av dem barn. På söndagen gick Israel dock ut och uppgav att man tänker börja evakuera bebisar från sjukhuset.

Al Shifa är under hård beskjutning eftersom Hamas enligt Israel har tunnlar med kommandocentraler grävda alldeles under sjukhuset. Samtidigt rapporterar israeliska medier om att ett eldupphör som varar några dagar snart kan vara på plats, och att upp emot 100 fångar som hålls av Hamas då kommer att släppas på fri fot. Enligt en sådan deal skulle då även palestinska fångar frisläppas och bränsle skickas in i Gaza.